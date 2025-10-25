С 1 ноября 2025 года в Украине изменится порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Об этом сообщили представители Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНИАН.
Среди ключевых изменений:
1. Автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями. Например, если можно проверить наличие трех несовершеннолетних детей - автоматически система продлит отсрочку.
2. Онлайн-подача на 9 основных отсрочек, которые покрывают 80% всех заявлений об отсрочках, доступна в "Резерв+". Еще два типа отсрочек появятся в ноябре.
3. Офлайн-офис для приема документов на отсрочку в бумаге - ЦПАУ.
4. Бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью заменяется на электронный военно-учетный документ или распечатку. В дальнейшем подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в "Резерв+".
Получить файл для печати отсрочки можно:
- в приложении "Резерв+";
- на портале "Дія";
- при необходимости - обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отсрочкой).
Там отметили, что в случае обращения в ТЦК с документами на отсрочку после 1 ноября, работники будут отказывать в приеме документов и посоветуют воспользоваться "Резерв+" или посетить ЦПАУ. В целом ожидается, что более 600 тысяч отсрочек продолжатся автоматически. Если отсрочка подпадает под автопродление - ничего дополнительно делать не нужно. Достаточно дождаться уведомления в "Резерв+", что отсрочка автоматически продлена, и обновить свой документ в приложении.
Об автоматическом продлении отсрочки можно узнать следующими способами:
- Те, у кого есть "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продления мобилизации).
- Как только отсрочка автоматически продолжится - "Резерв+" пришлет уведомление и предложит обновить документ.
- Чатбот поддержки также будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше.
Отсрочки автоматически продлеваются для таких категорий:
- Люди с инвалидностью.
- Временно непригодные к службе.
- Родители трех и более детей до 18 лет.
- Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.
- Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.
- Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).
- Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.
- Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.
- Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.
- Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.
- Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.
- Военные, освобожденные из плена.
В то же время в Минобороны отметили - если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена.
Мобилизация в Украине: важные новости
Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщал, что вскоре в Украине должен заработать единый большой сервис, сегментированный по направлениям. При таких условиях соответствующие службы, включая ТЦК, будут иметь доступ только к той информации, которая нужна для их работы и ничего лишнего.
Также стало известно, что в Украине расширили возможности для программы "Контракт 18-24". Сообщается, что теперь в рамках программы можно выбрать любую бригаду по своему усмотрению.