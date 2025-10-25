Отныне для получения отсрочки не обязательно обращаться в ТЦК.

С 1 ноября 2025 года в Украине изменится порядок оформления отсрочек для военнообязанных. Об этом сообщили представители Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНИАН.

Среди ключевых изменений:

1. Автоматическое продление действия всех отсрочек с постоянными основаниями. Например, если можно проверить наличие трех несовершеннолетних детей - автоматически система продлит отсрочку.

2. Онлайн-подача на 9 основных отсрочек, которые покрывают 80% всех заявлений об отсрочках, доступна в "Резерв+". Еще два типа отсрочек появятся в ноябре.

3. Офлайн-офис для приема документов на отсрочку в бумаге - ЦПАУ.

4. Бумажная справка об отсрочке с мокрой печатью заменяется на электронный военно-учетный документ или распечатку. В дальнейшем подтверждением факта наличия отсрочки от мобилизации будет соответствующий раздел в документе в "Резерв+".

Получить файл для печати отсрочки можно:

в приложении "Резерв+";

на портале "Дія";

при необходимости - обратиться за распечаткой военного документа в ТЦК и СП (или ЦПАУ, если речь идет именно о документе с отсрочкой).

Там отметили, что в случае обращения в ТЦК с документами на отсрочку после 1 ноября, работники будут отказывать в приеме документов и посоветуют воспользоваться "Резерв+" или посетить ЦПАУ. В целом ожидается, что более 600 тысяч отсрочек продолжатся автоматически. Если отсрочка подпадает под автопродление - ничего дополнительно делать не нужно. Достаточно дождаться уведомления в "Резерв+", что отсрочка автоматически продлена, и обновить свой документ в приложении.

Об автоматическом продлении отсрочки можно узнать следующими способами:

Те, у кого есть "Резерв+", до конца октября получат уведомление, что их отсрочка будет автоматически продлена с 5 ноября (дня продления мобилизации).

Как только отсрочка автоматически продолжится - "Резерв+" пришлет уведомление и предложит обновить документ.

Чатбот поддержки также будет содержать раздел, который разъяснит, какие отсрочки будут продлены, какие нет, почему, и что делать дальше.

Отсрочки автоматически продлеваются для таких категорий:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе.

Родители трех и более детей до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены).

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения.

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии РФ.

Военные, освобожденные из плена.

В то же время в Минобороны отметили - если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия ваших данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена.

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщал, что вскоре в Украине должен заработать единый большой сервис, сегментированный по направлениям. При таких условиях соответствующие службы, включая ТЦК, будут иметь доступ только к той информации, которая нужна для их работы и ничего лишнего.

Также стало известно, что в Украине расширили возможности для программы "Контракт 18-24". Сообщается, что теперь в рамках программы можно выбрать любую бригаду по своему усмотрению.

