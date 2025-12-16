По словам Кизеветтера, 2026 и 2027 годы будут угрожающими для стран НАТО.

Российский диктатор Владимир Путин готовит сотни тысяч солдат, которые не будут задействованы в Украине, а будут находиться в Беларуси, которая граничит со странами НАТО. Об этом заявил эксперт по вопросам внешней политики Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Родерих Кизеветтер в эфире ntv.

По его словам, следующие два года станут критическими. Эксперт считает, что несмотря на переговоры в Берлине, не стоит верить, что Путин поймет, что война для него не выгодна.

"Наивно верить, что после встречи здесь, в Берлине, Путин поймет, что рано или поздно ему придется сказать своему народу: Запад теперь "боеспособен" (...), теперь все это не стоило того", - сказал Кизеветтер.

Он отметил, что 2026 и 2027 годы будут угрожающими.

"Если мы их переживем - благодаря обороноспособности, но также благодаря тому, что не будем пугать наше население, а скажем: "Внимание, это может угрожать, будьте осторожны", - тогда мы это переживем", - объяснил эксперт.

Кизеветтер добавил, что Россия удерживает в Беларуси два армейских корпуса, то есть 350-360 тысяч боеспособных солдат.

"Это вызывает беспокойство, особенно в странах Балтии", - отметил он.

По словам эксперта, российский диктатор ведет войну "не слишком успешно с военной точки зрения в Украине", однако благодаря военной экономике он "готовит сотни тысяч солдат, которые вообще не используются в Украине".

Беларусь и Россия - последние новости

Ранее стало известно, что Россия разворачивает "Орешник" в Беларуси. В частности глава Службы внешней разведки Украины (СВР) Олег Иващенко считает, что такие действия являются средством давления прежде всего на Европейский Союз и НАТО, а не на Украину.

"Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - пояснил он.

В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал новое заявление относительно мирных переговоров. По его словам, Украина должна согласиться на "мирный план", разработанный США и Россией.

"Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью", - считает Лукашенко.

