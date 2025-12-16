Похожий инцидент произошел около двух недель назад с самолетом авиакомпании Red Wings.

Утром во вторник, 16 декабря, самолет Boeing 777 российской авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший плановый рейс из Москвы на Кубу, прервал взлет из-за возгорания двигателя, сообщает The Moscow Times.

По данным одного из Telegram-каналов, экипаж прервал взлет в последний момент, прибегнув к экстренному торможению. Самолет остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. На борту в тот момент находились 432 пассажира и 21 член экипажа. Никто из них не пострадал.

По словам очевидцев, они услышали "сильный хлопок", а в правом двигателе возникла "яркая вспышка". В пресс-службе Nordwind сообщили, что взлет был прерван из-за "технической неисправности".

Это уже второй с начала месяца инцидент с возгоранием двигателя у самолета российской авиакомпании во время рейса. Напомним, 3 декабря запросил экстренную посадку Boeing 777 перевозчика Red Wings, следовавший из Москвы в Пхукет. На борту самолета находилось более 400 пассажиров.

Кризис авиаперевозок в России

Россияне признают, что количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают во время эксплуатации воздушных судов, увеличивается. Также ранее стало известно, что общее количество авиационных происшествий в прошлом году выросло.

Одной из причин этого называют санкции, которые привели к ухудшению технического обслуживания самолетов. Сегодня Москва отрезана от импорта новых крылатых машин, а также запчастей западного производства.

Россия хотела организовать производство собственных гражданских самолетов, но эти планы де-факто потерпели фиаско. Ранее специалисты подсчитали, что россияне построили в разы меньше авиалайнеров, чем планировали.

