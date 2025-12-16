Украина получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания БпЛА.

Великобритания объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов (более 680 миллионов евро), куда войдут средства противовоздушной обороны. Об этом пишет Sky News.

Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, который во вторник является сопредседателем 32-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", Киев получит "системы противовоздушной обороны, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников", чтобы иметь новые оборонительные возможности, которые помогут сбивать российские беспилотники в течение зимы.

"Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские. Инвестиции Великобритании в размере 600 миллионов фунтов стерлингов в этом году являются критически важной помощью для украинцев, которые защищают свои города, села и энергетическую инфраструктуру от варварских атак России", - сказал британский министр.

Он добавил, что группа "Рамштайн" работает над тем, "чтобы оказать жизненно важную поддержку Украине и поставить ее в сильную позицию для обеспечения мира".

Помощь Британии для Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Британия будет изготавливать перехватчики "Шахедов" для Украины Octopus. По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, они доказали свою эффективность в борьбе с российскими ударными дронами. Сасовое производство перехватчиков может достигать нескольких тысяч в месяц.

Также мы писали, что Британия передала Украине новую партию ракет Storm Shadow. Поставка была осуществлена для того, чтобы ВСУ были обеспечены запасами перед зимними месяцами, в течение которых, по мнению Великобритании, Кремль может усилить атаки на украинских граждан, говорилось в статье Bloomberg. При этом конкретное количество поставленных ракет не раскрывалось.

В октябре премьер-министр Кир Стармер анонсировал, что Британия ускорит производство 5 тыс. ракет для украинской ПВО. Он добавил, что благодаря этой программе созданы сотни рабочих мест в Белфасте. "И они работают сейчас над поставкой дополнительных 140 ракет с опережением графика для укрепления обороны Украины", - сказал Стармер.

