Нужно еще несколько дней на согласование предложений, сообщил президент.

Предложения по мирному соглашению могут быть окончательно согласованы в течение нескольких дней, после чего американские посланники представят их Кремлю. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам, пишет Associated Press.

По словам Зеленского, проект мирного плана, обсужденный с США во время переговоров в Берлине, является "очень практичным". Однако он предостерег, что некоторые ключевые вопросы, например относительно оккупированных украинских территорий, остаются нерешенными.

Как отметило издание, мирные усилия под руководством США набирают обороты, но президент России Владимир Путин может не согласиться с определенными предложениями, выдвинутыми Вашингтоном, Киевом и Западной Европой, в частности с гарантиями безопасности для Украины после войны.

"Американцы пытаются найти компромисс. Они предлагают "свободную экономическую зону" (на Донбассе). И я хочу еще раз подчеркнуть: "свободная экономическая зона" не означает под контролем Российской Федерации", - сказал Зеленский перед визитом в Нидерланды во вторник.

Он добавил, что если Путин отклонит предложения, Киев ожидает усиления давления Запада на Москву и дополнительную военную поддержку для Украины.

Приведут ли мирные переговоры к окончанию войны

Как сообщал ранее УНИАН, мирные переговоры в Берлине не приведут к быстрому завершению войны. The Telegraph отметило, что пока это своего рода челночная дипломатия, где Украина и ее европейские союзники находятся с одной стороны, а Россия - с другой. После этого американские переговорщики вернут предложение России, но совершенно неясно, подпишет ли Кремль мирное соглашение на этом этапе.

Аналитики Института изучения войны считают, что Кремль не согласится на предложенные Украине гарантии безопасности. Они пришли к такому выводу на основании того, что и ранее Кремль "последовательно заявлял, что отклонит любые мирные соглашения, которые предлагают надежные гарантии безопасности для Украины".

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия готова к мирному соглашению, но не пойдет на компромисс по "пяти территориям". Он повторил давние требования Москвы по территориям, которые Киев считает неприемлемыми в рамках любого мирного соглашения. Среди них - контроль России над Крымом, оккупированным в 2014 году, и четырьмя другими частично оккупированными территориями - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

