Могла ли Украина остановить РФ еще в 2014-м: 'Реальная история' показала хронологию АТО

На YouTube-канале "Реальная история" вышел документальный фильм "Хронология АТО" о начале российско-украинской войны, в частности о периоде антитеррористической операции.

"Реальная история" Акима Галимова выпустила самый большой эпизод за всю историю проекта - двухчасовой документальный фильм "Хронология АТО". Он создан при содействии Министерства культуры Украины и посвящен российско-украинской войне с 2014 по 2022 годы.

Документальная лента пошагово воспроизводит события от оккупации Крыма и первых захватов административных зданий пророссийскими силами на востоке Украины до масштабных боев за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт. Все это, чтобы детально вспомнить, как начиналась российско-украинская война в 2014 году. Для этого эпизода "Реальная история" записала детальные интервью с генерал-майором ВСУ Сергеем Кривоносом, бывшим бойцом добровольческого батальона "Айдар" Евгением Диким и кандидатом исторических наук, политологом Павлом Гай-Нижником.

Генерал-майор Кривонос отметил, что еще задолго до 2014 года в генштабе были сценарии отражения возможной вражеской атаки со стороны РФ.

"Еще до 2014 года были планы действий ВСУ в различных вариантах, в том числе, если россия будет пытаться захватить территории Украины без открытого объявления войны. Были определены воинские части, которые могли отразить эту атаку. Это высокомобильные десантные войска, определенные части сухопутных войск, воздушных сил. И это все было проработано с учетом их боевых возможностей... Почему в свое время генерал Замана, который на тот момент был начальником генштаба, не подписал боевое распоряжение - вопрос достаточно сложный", - рассказал Кривонос.

Давайте вспомним, что происходило в феврале 2014 года в Украине. 20 февраля первые российские отряды высаживаются в украинском Крыму и начинают операцию по захвату полуострова. В Киеве в этот момент на улице Институтской силовики расстреливают активистов Майдана. Это видит весь мир фактически в прямом эфире.

В ночь на 21 февраля тогдашний президент Украины Виктор Янукович убегает из своей резиденции в Межигорье. В тот же день выясняется, что сбежал не только глава государства, но и все правительство и руководство силовых структур. 22 февраля слагает полномочия председатель Верховной Рады, близкий соратник Януковича, Владимир Рыбак. Украина остается без легитимного руководства. На события в Крыму реагировать просто некому. Возникло то, что называют вакуумом власти, то есть государство есть, а легитимных, избранных и назначенных по процедуре руководителей, чиновников нет. Легитимность оставалась только у народных депутатов. Именно они избирают председателем парламента Александра Турчинова, а 23 февраля его назначают исполняющим обязанности президента Украины и начинается формирование правительства.

Историк Павел Гай-Нижник отметил, что несмотря на всю сложность ситуации, у Украины, по его мнению, все же были шансы остановить Россию тогда в Крыму.

"В начале февраля 2014 года были шансы и была возможность обуздать первую атаку РФ. Это были маленькие немаркированные отряды, то есть если бы их расстрелять, то это не спровоцировало бы эскалацию - того, что боялся Киев. Этого не было сделано и это первая ошибка, - поделился Гай-Нижник.

Этот период в нашей истории до сих пор имеет немало белых пятен. Например, почему не были освобождены Луганск и Донецк, которые уже фактически находились тогда в окружении украинских войск? Как возникли котлы в Иловайске и Дебальцево? Могли ли мы отстоять Крым и таким образом исключить боевые действия на Востоке и полномасштабную войну? Какой была бы реакция РФ, если бы тогдашний ответ Украины был более жестким и решительным? Ответы на эти вопросы вы найдете в фильме "Хронология АТО".

