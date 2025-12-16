Россия ежемесячно теряет около 30 000 солдатских жизней на фронте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.
"Путин не верит в людей. Он верит только во власть и в деньги. Он тратит около 30 000 солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых, 30 000 ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 000 россиян. Другой месяц - 31 000. У нас есть видео дронов, подтверждающие эти смерти. Российские штурмы всегда безумно кровавые. Но Путину все равно", - сказал он.
По его словам, россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют.
"Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам, и эти средства должны работать, чтобы защищать от России. Я призываю вас поддержать это", - подчеркнул глава государства.
Он также подчеркнул, что Россия чувствует себя в опасности, когда ее соседи в безопасности, она чувствует себя плохо, когда у ее соседей все хорошо.
"Недостаточно заставить Россию к соглашению, недостаточно заставить ее прекратить убивать. Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила и что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру", - добавил президент.
Зеленский о войне в Украине
Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский рассказал, требуют ли Соединенные Штаты Америки от Украины выхода из Донецкой области в рамках "мирного плана".
По его словам, он воспринимает США как стратегического партнера. "Поэтому, я бы так сформулировал, что вопрос территорий относительно российского видения или российских требований мы услышали от Соединенных Штатов Америки. Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от Соединенных Штатов Америки", - сказал он.
Президент добавил, что сказал коллегам из США, чтобы они передали россиянам наше видение.