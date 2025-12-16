По его словам, россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар.

Россия ежемесячно теряет около 30 000 солдатских жизней на фронте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Нидерландов.

"Путин не верит в людей. Он верит только во власть и в деньги. Он тратит около 30 000 солдатских жизней на фронте каждый месяц. Не раненых, 30 000 ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 000 россиян. Другой месяц - 31 000. У нас есть видео дронов, подтверждающие эти смерти. Российские штурмы всегда безумно кровавые. Но Путину все равно", - сказал он.

По его словам, россияне не считают своих убитых, но они считают каждый доллар, каждый евро, который они теряют.

"Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам, и эти средства должны работать, чтобы защищать от России. Я призываю вас поддержать это", - подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия чувствует себя в опасности, когда ее соседи в безопасности, она чувствует себя плохо, когда у ее соседей все хорошо.

"Недостаточно заставить Россию к соглашению, недостаточно заставить ее прекратить убивать. Мы должны заставить Россию принять, что в этом мире есть правила и что она не может обманывать всех. Это путь к длительному миру", - добавил президент.

Зеленский о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, накануне Зеленский рассказал, требуют ли Соединенные Штаты Америки от Украины выхода из Донецкой области в рамках "мирного плана".

По его словам, он воспринимает США как стратегического партнера. "Поэтому, я бы так сформулировал, что вопрос территорий относительно российского видения или российских требований мы услышали от Соединенных Штатов Америки. Мы это воспринимаем как требования Российской Федерации. И поэтому я также ничего не мог требовать от Соединенных Штатов Америки", - сказал он.

Президент добавил, что сказал коллегам из США, чтобы они передали россиянам наше видение.

