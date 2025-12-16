За последние четыре года платформа Дурова превратился из простого мессенджера в главную медиаплатформу страны.

Несмотря на постоянные призывы о необходимости блокировки Telegram в Украине, украинская аудитория Telegram увеличилась на 676% (в 7,7 раза) за последние четыре года. Об этом пишет Forbes, опираясь на исследование сервиса Telemetrio совместно с Telegram-агентством t:me

За последние четыре года платформа Павла Дурова превратился из простого мессенджера в главную медиаплатформу страны. Если в 2021 году суммарное количество подписок на украинские каналы составляло 64 миллиона, то в 2025 году эта цифра достигла 433,2 млн. Сейчас в Украине существует 127 032 Telegram-канала.

Самыми популярными каналами остаются Ukraine NOW, Труха Украина, Украина Сегодня и Times of Ukraine, а среди политических персон лидирует президент Владимир Зеленский с более 16,2 млрд просмотров или 68,2% в этом сегменте. Это вдвое больше, чем у всех остальных персон из политического топ-15 вместе взятых.

Вместе с тем украинцы все активнее тратят деньги в Telegram. Объемы платежей выросли более чем в четыре раза – с около 7 миллиона грн в июне 2024 года до более 30 миллиона грн в октябре 2025-го.

Хотя общие расходы на YouTube пока остаются выше, именно Telegram демонстрирует самую быструю и заметную динамику роста", - отмечается в исследовании.

Проблема с мессенджером Telegram в Украине

Разговоры о том, стоит ли заблокировать Телеграмм в Украине ведутся уже не первый год. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко считает, что прежде чем идти на такой шаг, пользователям надо предложить альтернативу. При этом он подчеркнул, что можно "закрыть" провокационный контент, который работает на Москву.

Ранее уже было принято решение об ограничении использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры. При этом обычные украинцы, как показал опрос, убеждены, что Telegram не стоит запрещать в Украине.

