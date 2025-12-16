Премьер-министр страны подчеркнул, что Европе важно быть готовой к самообороне.

Россия перебросит свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и призвал Европу выделить больше средств на оборону прифронтовых государств, цитирует Financial Times.

Он призвал остальные страны Европейского Союза проявить солидарность с государствами восточного фланга, которые увеличивают свои расходы на оборону.

"Мы знаем, что даже когда в Украине наступит мир, Россия все равно будет оставаться угрозой. Очевидно, что они переместят свои военные силы ближе к нашей границе и к границе с Балтией. Понятно, что нам нужна финансовая поддержка [из Брюсселя]", - отметил Орпо в интервью изданию.

В FT рассказали, что сегодня, 16 декабря, министр проведет первый саммит восточного фланга, в котором примут участие восемь стран, имеющих морскую или сухопутную границу с РФ и Беларусью.

"Государства попытаются согласовать совместные военные возможности в таких сферах, как противовоздушная оборона, беспилотные самолеты и сухопутные войска. Они также хотят обсудить, как перемещать вооружение и войска по континенту. Несколько стран НАТО предупредили, что Россия будет готова к серьезному противостоянию с западным военным альянсом в течение трех-пяти лет после прекращения военных действий в Украине", - подчеркнули в материале.

В частности Эстония, Литва и Польша намерены потратить более 5% своего ВВП на оборону в следующем году, что существенно превышает целевой показатель расходов президента США Дональда Трампа, а другие приграничные государства тоже увеличивают свои военные расходы.

По словам Орпо, Европе важно быть готовой к самообороне, ведь США начинают отходить от континента.

"Мы знаем, что США уменьшат поддержку и участие в обороне Европы, поскольку имеют много других проблем в сфере безопасности", - отметил он.

В издании напомнили, что Финляндия является одной из немногих стран Европы, которая не ослабила бдительность в отношении России. Однако она также пострадала от более чем десятилетнего экономического спада, который заставляет правительство сокращать государственные расходы из-за стремительного роста долга.

"Наша экономика сейчас находится в очень плохом состоянии. Это из-за угрозы со стороны России. Атмосфера в Финляндии очень сложная", - добавил Орпо.

По его словам, страны восточного фланга заинтересованы не только в 1,5 млрд евро неиспользованных европейских средств на военные проекты, но и в значительной части из примерно 130 млрд евро, которые выделил ЕС на оборону в следующем бюджетном периоде.

Финский премьер признал, что Европа стоит перед "важной неделей", чтобы показать, что она не только умеет говорить, но и действовать ради мира в Украине, ведь лидеры ЕС собираются на важный саммит 18 декабря, на котором может быть решено, обанкротится ли Украина.

Известно, что тогда страны обсудят, как преодолеть сопротивление Бельгии в отношении замороженных российских активов, которые будут использования для финансирования Киева, а также торговое соглашение со странами Латинской Америки.

По словам Орпо, европейские лидеры во главе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем упорно работали над поиском решения проблемы Бельгии.

"Теперь пришло время принять решение", - добавил он.

Когда у него спросили, что будет, если саммит ЕС закончится без финансовой поддержки Украины, он ответил:

"Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов".

Финляндия и Украина - последние новости

Ранее Петтери Орпо сделал важное заявление о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что на практике реальные гарантии безопасности будут исходить от крупных европейских стран и США.

"Гарантии безопасности - это достаточно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности", - сказал Орпо.

Также президент Финляндии Александр Стубб заявил, что во время мирных переговоров по Украине рассматриваются три отдельных документа. По его словам, мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в начале 2022 года.

