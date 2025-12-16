США являются крупнейшим вкладчиком и имеют наибольшую долю голосов в МВФ.

Финансовое положение Бельгии сейчас уязвимо и страна должна принять меры для улучшения своего государственного состояния.

Об этом заявили в Международном валютном фонде, передает Bloomberg.

В Фонде выразили ограниченную похвалу усилиям страны по предотвращению ухудшения ситуации. Однако в МВФ отметили, что Бельгия должна принять меры по собственной долговой нагрузке, иначе рискует получить негативную реакцию рынка.

Видео дня

"Дополнительные меры, предусмотренные в федеральном бюджете на 2026 год, желательны, но все еще не обеспечивают необходимых корректировок для уменьшения дефицита и уязвимости долга", - говорится в заявлении.

Сейчас фискальное положение Бельгии довольно сложное. Дефицит бюджета страны заметно превышает установленную Европейским Союзом верхнюю границу в 3% от ВВП. К 2030 году долг в процентах от валового внутреннего продукта должен достичь отметки примерно в 119%.

МВФ призвал к "дополнительным корректирующим мерам" для стабилизации заимствований Бельгии, отметив, что благоприятный настрой инвесторов нельзя воспринимать как должное.

"Реакция рынка на ухудшение финансового положения пока была сдержанной. Международный опыт показывает, что доверие может внезапно исчезнуть, что приведет к быстрому ухудшению динамики долга", - заявили в Фонде.

Замороженные российские активы в Бельгии - главные новости

Большинство замороженных в ЕС российских активов находится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear. Ряд европейских дипломатов жаловались, что Бельгия тормозит использование росактивов для репарационного займа Украине из-за скрытой мотивации: эти 140 миллиардов евро приносят налоговые поступления в бюджет страны.

Предложенный в конце ноября президентом США Дональдом Трампом "мирный план" по завершению войны России против Украины предусматривает для Штатов бонус в размере 300 миллиардов долларов за подписание соглашения - подавляющая его часть касается замороженных росактивов.

Вас также могут заинтересовать новости: