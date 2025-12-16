Лубинец встретился с Москальковой: стороны достигли нескольких важных договоренностей

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец провел рабочую встречу с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, а также с руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России.

По итогам встречи стороны достигли нескольких важных договоренностей для Украины. Среди ключевых результатов:

было передано 2000 посылок с гуманитарной помощью для украинских военнопленных, а также письма от родных;

достигнута договоренность о верификации лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах и переданы списки;

были переданы списки из числа отдельной категории граждан: тяжелораненые и тяжелобольные;

отдельно обсудили вопрос возвращения незаконно задержанных гражданских украинцев и передали списки;

обсудили вопрос осужденных в РФ украинских военнопленных и передали список;

обсудили ряд других гуманитарных вопросов.

Лубинец также отметил, что по результатам предварительной системной работы провели процедуру взяемного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные. Кроме того, еще 45 граждан Украины были возвращены на Родину - это лица, которых удерживали в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.

