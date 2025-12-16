Larian снова сделает проект с пошаговой боевой системой.

Larian Studios подтвердила, что новая Divinity не пойдёт по стопам прошлых частей с боевой системой в реальном времени, а будет пошаговой RPG. Об этом после The Game Awards рассказал глава студии Свен Винке в интервью PC Gamer.

По словам Винке, у игры будет новый набор правил, собранный на основе всего опыта студии за прошлые годы. Система, как он описывает, очень простая для входа, но сложная для освоения, с упором на комбинации, эксперименты и нестандартные решения в бою.

Бои будут пошаговыми, с управлением отрядом. Винке подтвердил, что размер активной группы будет сопоставим с Baldur’s Gate 3. Там, как и в обеих Original Sin, одновременно участвовали четыре персонажа. При этом пока неясно, появится ли аналог лагеря из BG3 или игрок будет ограничен только основной четвёркой на протяжении всей игры, как это было в Original Sin 2.

Можно предположить, что новая Divinity сохранит ключевые черты серии, пусть и в переработанном виде. Это будет проект с сильным акцентом на взаимодействии с окружением и элементальные комбинации, бесклассовой прокачке с гибкой сборкой персонажей, системе очков действий вместо фиксированных действий и бонусных действий, а также со способностями и заклинаниями, которые покупаются или находятся в мире, а не просто открываются с уровнем прокачки.

Кроме того, в Original Sin оружие и броня жёстко привязаны к уровням, и старые предметы быстро устаревают. Вернётся ли этот подход или Larian сделает шаг в сторону более долгоживущих предметов, как в Baldur’s Gate 3, пока неясно.

Ранее Свен Винке объяснил, почему для Baldur's Gate 3 не сделали сюжетные DLC. Разработчики решили развивать игру через бесплатные обновления.

