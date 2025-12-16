По мнению исполнителя, именно их поведение стало символом двойственности в шоу-бизнесе.

Украинский певец Игорь Целип резко раскритиковал артистов, которые продолжают избегать четкой позиции относительно войны или пытаются вернуться в украинское пространство, не признав собственных ошибок. В своем новом заявлении артист особенно остановился на деятельности NK (Насти Каменских) и Потапа, чьи последние информационные появления снова вызвали общественный резонанс.

"Украинская сцена сегодня - это не о красивых картинках и фан-сервисе. Это о честности, ответственности и о смелости сказать правду. Когда страна воюет, каждое слово публичного человека имеет вес. Если ты не готов называть вещи своими именами - не возвращайся на эту территорию", - отметил исполнитель.

По его словам, многие артисты пытаются "пересидеть" сложные времена, сохранить аудиторию в РФ или не потерять доходы, и делают вид, что война к ним не имеет отношения.

В комментарии для УНИАН Игорь Целип откровенно высказался относительно дуэта NK и Потапа, отметив, что именно их поведение стало символом двойственности в шоу-бизнесе.

"Проблема не в том, что кто-то когда-то выступал в России. Проблема в том, что после 24 февраля некоторые люди продолжили сидеть молча и маневрировать между двумя рынками. Это не об искусстве, это о выборе. И этот выбор многие увидели", - заявил артист.

По его словам, попытки NK вернуться в украинское информационное пространство выглядят поверхностными и несмелыми, а Потап - "до сих пор не озвучил того, что должен был бы сказать давно":

"Назвать Россию агрессором - это минимум. Признать, что твоя карьера строилась на российском рынке - это честность. А делать вид, что все нормально, - это оскорбление для тех, кто ежедневно рискует жизнью за Украину".

Певец убежден, что украинская культура сегодня стала еще одним фронтом. И артисты, которые не готовы защищать этот фронт, должны честно это озвучить или сделать шаг назад: "Музыка - это оружие. И если ты с ним не борешься, ты его превращаешь в декорацию. Мне стыдно за тех, кто хочет оставлять за собой "пути назад". Украина сейчас не об этом".

Целип добавил, что возвращение артистов, которые долго молчали или работали на российскую аудиторию, возможно лишь при условии полной открытости:

"Простить можно все - но только после того, как человек признает свои ошибки. Украинское общество не слепое. Оно ждет не заявлений пиарщиков, а искренности. Без этого возвращение NK и Потапа выглядит неискренним и искусственным".

Напомним, недавно блогер разоблачил скандального Потапа на наглой лжи о бизнесе в Майами.

