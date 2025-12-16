В следующем году Германия передаст "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ПВО Украины.

Германия передала Вооруженным силам Украины две системы противовоздушной обороны Patriot и уже девятый комплекс ПВО Iris-T. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, пишет Corriere della Sera.

"С момента нашей последней встречи мы значительно усилили ПВО Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T", - заявил Писториус.

По его словам, в следующем году Берлин передаст "значительное количество" ракет AIM-9 Sidewinder для усиления ПВО Украины.

Видео дня

Кроме того, он отметил, что Германия выделила Украине дополнительные 200 миллионов долларов на закупку критически важного оружия и боеприпасов из арсеналов США через механизм PURL НАТО.

Сотрудничество Украины и Германии в оборонной сфере

Как сообщал УНИАН, украинские дроны впервые будут производиться в промышленных масштабах в Европе. За это будет отвечать совместное немецко-украинское оборонное предприятие "Quantum Frontline Industries".

Предполагается, что предприятие создаст первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины. В рамках инициативы "Строй с Украиной" оно будет массово производить многоцелевые беспилотные аппараты, которые доказали свою эффективность на поле боя. Сначала эти дроны были разработаны компанией Frontline Robotics.

Вас также могут заинтересовать новости: