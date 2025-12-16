Певец вспомнил день, когда позвонил юристу продюсера.

Украинский певец Виталий Козловский раскрыл новые подробности того, как он наконец-то рассчитался с продюсером Игорем Кондратюком и вернул права на песни.

В интервью "Радіо Люкс" исполнитель вспомнил день, когда принял решение отдать долг, по его словам, неподъемную для него сумму на тот момент.

"Это случилось накануне моего 40-летия, - заявил Козловский. - Я человек хозяйственной такой характеристики. Я взял пакет с мусором, очень символично… И сказал жене, что через полчаса приду… Она об этом не знала. Потом я пошел на набережную, взял кофе и позвонил юристу Кондратюка. Я впервые позвонил юристу Кондратюка, с которым мы виделись только на судах. Он оф**ел и спрашивал, действительно ли это я".

Козловский добавил, что после этого они очень долго "торговались за цены", и в процессе всего он сделал для себя важный вывод:

"Это для меня была неподъемная сумма, абсолютно неподъемная на то время… Я понял, что в моей жизни так много лицемеров. И, наверное, решив в своей жизни эти вопросы, я начал по-другому смотреть и на мир, и на обстоятельства, и на людей".

Напомним, как писал УНИАН, Виталий Козловский более 10 лет певец судился со своим экс-продюсером Игорем Кондратюком. В последствии стало известно, что певцу пришлось продать квартиру отца, чтобы отдать два миллиона гривень за нарушение авторских прав.

