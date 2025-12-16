Объем поставок сырой нефти продемонтрировал самое большое недельное падение с момента вторжения в Украину.

Военный бюджет Российской Федерации серьезно пострадал. На нем сказалось падение объемов поставок и снижение цен на нефть, а также продолжающиеся удары украинских беспилотников по нефтедобыче и НПЗ.

Издание Bloomberg пишет, что стоимость экспорта российской нефти упала до самого низкого уровня с января 2023 года. При этом средний объем поставок нефти значительно сократился.

Разгрузка грузов становится еще более сложной задачей. С конца августа стоимость нефти на море подскочила на 40%, а по меньшей мере 20 грузов до сих пор не доставлены.

Многие танкеры исчезли из систем слежения в архипелаге Риау, к северо-востоку от Сингапура, где любят перегружать запрещенные иранских баррелей. Данные слежения показывают, что с ноября там произошло по меньшей мере шесть перегрузок российских грузов, а в этом месяце исчезли еще шесть загруженных танкеров.

Спад доходов Москвы совпадает с усилением дипломатического давления США на Украину и ее европейских союзников для заключения мирного соглашения, даже несмотря на то, что Кремль продолжает бомбардировки украинской газовой и энергетической инфраструктуры. Киев, в свою очередь, продолжает наносить удары по нефтяным активам России, расширяя атаки на производственные платформы в Каспийском море и поражая все больше танкеров с российской нефтью.

Российская нефть - последние новости

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефть" тянут вниз цены на российскую нефть. Одним из последствий этого решения стало существенное увеличение скидок на московскую нефть, поскольку покупатели, опасаясь вторичных санкций, не спешили покупать "черное золото" из России.

16 декабря стало известно, что цены на российскую нефть рухнули до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Западные санкции заставляют российских нефтяников увеличивать скидки, а мировые цены на нефть падают.

