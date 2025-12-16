7 корпус ДШВ сообщает о почти 100% уничтожении вражеских воздушных целей возле логистических путей.

На фронте проводится операция по воздушному прикрытию сухопутных логистических маршрутов на подходах к Покровской агломерации и благодаря слаженным действиям украинские подразделения уничтожают почти 100% вражеских воздушных целей, которые пытаются приблизиться к этим путям. Об этом сообщает в Telegram 7 Корпус ДШВ.

Отмечается, что наибольшую активность противник проявляет на западных окраинах города Покровск.

"Силами подразделений 76-й ДШД враг пытается прорваться в направлении Гришино, что к северо-западу от Покровска. Для этого намерен двигаться сразу по нескольким направлениям", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Силы обороны противодействуют этим попыткам, перерезая вероятные маршруты продвижения противника и поражая его имеющимися силами и средствами, в частности артиллерией и FPV-дронами.

Также в 7 корпусе ДШВ сообщили, что противник усиливает давление на юго-восточные районы города Мирноград.

"Фиксируются единичные случаи инфильтрации врага на подступах к "верхнему" Мирнограду. Но украинские воины, в частности, бойцы 38 ОМБрМП обнаруживают и ликвидируют противника", - отмечают в 7 корпусе.

Военные отмечают, что Силы обороны продолжают мероприятия по стабилизации и расширению логистического коридора в Мирноград. Отмечается, что в районах Светлого и Ровно фиксируются единичные появления вражеских групп, которые оперативно уничтожаются.

Морские пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты показали видео, которым подтверждают, что Ровно находится под контролем Сил обороны Украины. Отмечается, что Ровно расположено между Покровском и Мирноградом и является важным населенным пунктом для логистики Мирнограда и обороны агломерации.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового канала DeepState, за последние 3 года и 8 месяцев враг захватил 23% Донецкой области, а под контролем Сил обороны Украины остается 22.6%.

Отмечалось, что до полномасштабного вторжения боевики террористических пророссийских группировок контролировали примерно 32% области.

Аналитики считают, что, если больших изменений не будет, то для оккупации всей Донетчины россиянам надо будет не менее 3 лет.

