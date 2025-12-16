По программе "3000 км по Украине" уже оформлено более 24 тысяч билетов.

Более 17 миллионов украинцев подали заявку на получение выплаты в 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка".

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в частности, более 3,3 миллиона заявок подано на детей через "Дию". Выплаты уже получили 13 млн украинцев.

"Полученные средства через "Дию" можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги", - отметила она.

Также премьер сообщила, что срок использования средств по заявкам через "Укрпочту" расширен до конца февраля 2026 года. Подать заявку на получение выплаты можно до 24 декабря.

Что касается программы "3000 км по Украине", по словам Свириденко, 300 тысяч украинцев активировали программу в приложении "Укрзализныци", а с момента старта 3 декабря оформлено более 24 100 билетов.

"Программой активно пользуются волонтеры, студенты, дети с прифронтовых территорий. Самые популярные направления: Киев - Конотоп, Киев - Николаев, Харьков - Киев, Одесса - Днепр, Днепр - Львов", - сообщила глава правительства.

Также она добавила, что продолжается выплата 8000 грн на дрова при поддержке международных партнеров. В целом эту помощь получат более 300 тысяч домохозяйств.

Кроме этого, работает компенсация 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно в течение холодных месяцев, в частности в ноябре ее получили более 309 тысяч семей.

На выплату "Зимней поддержки" в размере 1000 гривен в бюджете заложено 10 миллиардов гривень. Подать заявку можно с 15 ноября до 24 декабря.

С 11 декабря украинцы получили возможность покупать продовольственные товары украинского производства, кроме подакцизных, за средства государственных программ "Зимняя поддержка" и "Национальный кэшбек". При этом возможность рассчитаться пока не будет распространяться на онлайн-заказы.

