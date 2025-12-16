По словам маршала авиации, армия РФ стала "жесткой силой, которая быстро растет".

Великобритании нужно "больше людей, готовых сражаться за свою страну", ведь нация хочет предотвратить потенциальный конфликт с Россией. Об этом заявил глава штаба обороны страны, маршал авиации Ричард Найтон, цитирует BBC.

По его словам, для этого нужна "реакция всего общества", включая увеличение численности регулярных войск, курсантов и резервистов.

Кроме того, он призвал больше выпускников школ и высших учебных заведений присоединяться к оборонной промышленности.

Несмотря на то, что, по словам Найтона, вероятность прямого нападения РФ на Великобританию очень низкая, он отметил, что так называемые гибридные атаки свидетельствуют об усилении угрозы.

"Сыновья и дочери. Коллеги. Ветераны - все они будут иметь свою роль. Строить. Служить. И, если потребуется, воевать. И больше семей узнают, что означает жертва ради нашей страны", - отметил маршал авиации.

Начальник штаба обороны также вспомнил о российском шпионском корабле, который недавно подозревали в картографировании подводных кабелей у вод Великобритании.

"Ежедневно Великобритания подвергается нашествию кибератак из России, и мы знаем, что российские агенты пытаются проводить диверсии и убивали на наших берегах", - сказал он.

В свою очередь армия РФ стала "жесткой силой, которая быстро растет", добавил Найтон.

Военный отметил, что несмотря на то, что полномасштабное вторжение РФ было стратегическим поражением, "мы не должны питать иллюзий относительно того, что Россия имеет огромную, все более технически совершенную и теперь очень опытную в боях армию".

Кроме того, маршал авиации считает, что оказался в ситуации, в которой не был ни один из его предшественников, "имея перспективу наибольшего устойчивого увеличения расходов на оборону со времен окончания холодной войны".

Ранее в BBC выяснили, как долго Британия могла бы воевать, если бы завтра наступила война с РФ. По словам журналистов, существует много способов ведения войны, и не только разрушительная волна дронов, бомб и ракет, которая знакома украинцам.

"Нет достаточных доказательств того, что Великобритания имеет план ведения войны, которая продлится более нескольких недель. Медицинские возможности ограничены. Процесс пополнения резервов происходит медленно... Британский план на случай массовых потерь, кажется, базируется на том, что потерь не будет", - отметил Гамиш Манделл из Королевского объединенного института служб (Rusi).

В то же время главнокомандующий Военно-морских сил страны генерал Гвин Дженкинс заявил, что Великобритания близка к тому, чтобы отдать Атлантику России. Он подчеркнул, что РФ вложила "миллиарды" в свои военно-морские возможности, особенно в Северный флот, "несмотря на миллионы жизней и стоимость ее вопиющего незаконного вторжения в Украину".

"Мы должны активизировать усилия, иначе мы потеряем это преимущество. Мы не можем этого допустить", - сказал Дженкинс.

