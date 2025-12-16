Кривецкий: Следующий президент Украины должен быть независимым от партий

Вопрос будущего президента Украины в условиях войны и отсутствия выборов становится одним из ключевых вызовов для общества. О своем видении этого процесса рассказал Игорь Кривецкий - украинский предприниматель, политик и меценат в интервью Дмитрию Гордону.

Страна не готова к выборам

Игорь Кривецкий убежден: Украина пока не готова к президентским выборам - ни институционально, ни морально. Проведение выборов без глубокого переосмысления подходов грозит повторением старых ошибок.

"Мы к ним не готовы. Не готово общество, не готова страна, потому что мы снова сделаем ошибки".

По его словам, проблема заключается не только в ситуации с безопасностью, но и в отсутствии четких правил: кто именно может претендовать на высший пост в государстве и по каким критериям.

Не популярность, а ответственность

Кривецкий отмечает: в Украине до сих пор не сформированы требования к кандидату в президенты. Популярность, телевизионная узнаваемость или масштаб пиара не могут быть определяющими.

"У нас нет разработанного плана, кто имеет право быть президентом. Где эти правила? Их нужно разработать".

По его мнению, стране необходимо четко зафиксировать перечень требований к будущему главе государства - профессиональных, моральных и управленческих.

Президент - не лидер партии

Ключевая идея, которую продвигает Кривецкий, - независимость президента от политических партий. Президент должен представлять всю страну, а не отдельную политическую силу или группу влияния.

"Следующий президент - это должен быть человек, который является президентом всей страны, а не какой-то своей партии".

Партийная зависимость, по его словам, неизбежно приводит к кадровым ошибкам, кумовству и коррупции, когда государственные решения принимаются не в интересах общества, а в интересах партийной вертикали.

"Если этот человек не готов быть президентом всей страны - он вообще не готов".

Общественный договор и право на отзыв

В качестве альтернативы партийной модели Кривецкий предлагает идею общественного договора. Речь идет о механизме, в котором граждане не только голосуют, но и формируют требования к кандидату, определяют рамки ответственности и имеют реальный инструмент влияния.

"Мы имеем право его отозвать. Для чего ждать 5-6 лет, если она не справляется?"

Такой подход, по его мнению, заставил бы будущего президента работать в интересах общества, а не опираться только на формальный мандат.

Новая элита - не из партий

Кривецкий убежден: Украине нужна новая управленческая элита, сформированная не партийными штабами, а самим обществом. К этому процессу должны быть привлечены представители бизнеса, военные, экономисты, управленцы и интеллектуалы.

"Идешь в президенты - не ведешь за собой партию. Это должно быть условие".

Именно такой подход, считает он, может заложить основу для ответственного и действительно общенационального лидерства.