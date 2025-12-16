Системы Patriot будут иметь дополнительную гибкость для борьбы с угрозами.

Армия США объявила о планах предоставить зенитно-ракетному комплексу Patriot новую возможность - так называемый перехват "через плечо". Это означает, что будущие системы Patriot будут иметь дополнительную гибкость для борьбы с угрозами, которые уже пролетели над позицией батареи. Ведь система пока не может сделать это без физической переориентации своих пусковых установок, что создает проблемы в различных сценариях перехвата.

Как сообщает The War Zone, представители армии обсудили с министром обороны США Питом Гегсетом текущие и запланированные на будущее возможности ракеты Patriot.

Отмечается, что современная батарея армейских ракет Patriot обычно состоит из восьми пусковых установок M903, а также многофункциональной фазированной решетчатой радиолокационной станции AN/MPQ-65 и другого оборудования для управления огнем, связи и поддержки.

Пусковые установки имеют определенную степень возможности поворачиваться влево и вправо, а также стрелять перехватчиками под углом вверх в любом направлении. В общем, системы разворачиваются в статических положениях, направленных в преимущественно фиксированном направлении.

Подполковник армии Стивен Моебс отметил, что в этом году планируют начать новую программу разработки перехватчиков, которые будут иметь большую дальность и высоту полета.

"Все наши цифровые симуляции показывают, что с этим новым перехватчиком мы будем иметь возможность осуществлять то, что мы называем выстрелом "через плечо", - продолжил Моебс. "Итак, он будет иметь кинематическую мощность, чтобы иметь возможность запуститься и фактически включить ракету позади нас".

По словам представителей армии, ключевой проблемой остается не только аппаратная часть, но и программное обеспечение. Текущая версия Patriot не позволяет вести огонь в обратном направлении. Решением должно стать новое ПО, а также автономная многодоменная пусковая установка CAML, которая предусматривает более вертикальный профиль запуска ракет.

Системы Patriot - последние новости

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна передала Украине еще несколько современных систем ПВО, а именно два комплекса противовоздушной обороны Patriot и уже девятую систему ПВО Iris-T.

"С момента нашей последней встречи мы значительно усилили ПВО Украины, в частности благодаря поставке двух систем Patriot, обещанных в августе, что стало возможным благодаря нашим норвежским партнерам, а также поставке девятой системы Iris-T", - отметил он во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В то же время в ноябре сообщалось, что в Госдепе США одобрили продажу Украине оборудования для Patriot на $105 миллионов. Там отметили, что предлагаемая продажа улучшит способность Украины противостоять действующим и будущим угрозам, "вооружив ее более мощными средствами для проведения операций по самообороне и обеспечения региональной безопасности".

