Возглавила рейтинг боснийская столица Сараево.

Неутешительные тенденции в мировой экономике уже приводят к подорожанию путешествий, поэтому туристы начинают больше обращать внимание на бюджетные направления и форматы отдыха.

Сити-брейк, или короткий городской отдых, как раз является одним из самых доступных вариантов путешествия для туристов с ограниченным бюджетом, ведь дает возможность недорогими рейсами от лоукостеров на несколько дней отправиться в другой город, при этом избежав значительных расходов за счет небольшой продолжительности поездки.

Британское издание The Independent составило список из 10 лучших городов Европы для бюджетного городского отдыха, на которые стоит обратить внимание в 2026 году.

Чтобы составить свой рейтинг, журналисты проанализировали индекс стоимости жизни Numbeo и рекомендации Skyscanner относительно самого дешевого месяца для путешествий.

Лидер рейтинга – Сараево

Возглавила список столица Боснии и Герцеговины – Сараево, где цены на авиабилеты самые низкие в зимние месяцы. Эксперты отмечают, что город идеально подойдет для кофеманов – местные жители начинают день с горячей чашки крепкого кофе, сваренного в джезве. При этом чашка кофе здесь в среднем стоит 1,62 фунта стерлингов (около 92 гривень).

Попробовать в Сараево советуют такие основные блюда, как кебаб чевапи и тушеный лонац – средняя стоимость недорогих блюд здесь 6,74 фунтов стерлингов (около 382 гривень).

Также гостям предлагают узнать больше о сложной истории города, посетив некоторые из его главных достопримечательностей, в частности, мечеть Гази Хусрев-Бега времен Османской империи за 1,35 фунтов стерлингов (около 76 гривень), музей "Тоннель спасения", посвященный осаде города в 1990-х годах, за 9 фунтов стерлингов (около 510 гривень), и Музей военного детства, который освещает опыт детей в Боснии и во всем мире, за 4,39 фунтов стерлингов (около 249 гривень). Более легкие развлечения включают поездку в горы на канатной дороге за 9 фунтов стерлингов (около 510 гривень) или наблюдение за улицами внизу на закате солнца с Желтой крепости.

10 лучших дешевых городов для сити-брейка в Европе 2026 года

Другие идеи для бюджетных путешествий

