Он напомнил, что уголовному производству в отношении Шабунина вчера исполнилось два года.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин никогда не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. Вчера исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО от военной службы. Об этом написал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.

"Шабунин три года подряд фиктивно числился на военной службе. Сначала полтора года он был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком в 207 отдельном батальоне ТрО, затем 12 дней - боевым медиком в 101 отдельной бригаде охраны Генштаба ВСУ, потом полтора года - штаб-сержантом в Центре инноваций и оборонных технологий Минобороны. Никаких обязанностей военной службы Шабунин никогда не выполнял, зато проживал дома и развлекался в столичных заведениях общественного питания. Что не мешало этому "воину" ежемесячно получать на банковскую карту деньги от ВСУ", - подчеркнул ветеран.

"Два года назад, 15 декабря 2023 года, в Территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, было зарегистрировано уголовное производство по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО Шабунина от военной службы. На сегодняшний день первый эпизод по обвинению Шабунина в мошенничестве и уклонении от военной службы уже направлен для рассмотрения в Печерский районный суд г. Киева", - отметил он.

По его данным, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТрО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного обеспечения, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных заданий и даже "боевых".

"Но счастье не могло длиться вечно, и 11 июля 2025 года Шабунину было сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Понятно, что у подозреваемого сразу же был проведён обыск и изъят телефон с перепиской, которая свидетельствует о том, что военнослужащий, назначенный по мобилизации, Шабунин вместо защиты Родины занимался предпринимательской деятельностью", - проинформировал Бойко.

По его словам, к производству в отношении Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно числился в 207 отдельном батальоне ТрО.

Также, сообщил Бойко, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в г. Киеве продолжается досудебное расследование по другим эпизодам этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезённого в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звания "младший сержант" на основании поддельной справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунину "боевых" выплат; по факту самовольного оставления Шабуниным места службы и т.п.

