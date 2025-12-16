Речь идет о расширении соцгарантий для иностранцев в Украине и даже пенсии.

Сегодня иностранцы могут служить в любой боевой бригаде Вооруженных сил Украины и никаких ограничений по подразделению нет. Об этом отмечают в Министерстве обороны Украины.

Отмечается, что основными условиями принятия на военную службу по контракту иностранца являются:

признание и выполнение иностранцем Конституции Украины и законов Украины;

пребывание иностранца на законных основаниях на территории Украины;

отсутствие у иностранца судимости;

наличие у иностранца действительного паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность без гражданства.

В Минобороны отмечают важное ограничение: в условиях военного положения расторжение контракта по собственному желанию возможно только после шести месяцев непрерывной службы.

Отмечается, что с 2022 года в Вооруженных Силах Украины и других составляющих Сил обороны существовали различные форматы привлечения иностранцев к борьбе с агрессором: от создания отдельных воинских частей (например Интернациональные легионы, Полк имени Кастуся Калиновского, Легион "Свобода России" и т.д.) до эффективных и действенных подразделений в составе боевых бригад.

Известно, что сейчас происходит эволюция подхода к применению иностранных военнослужащих, в частности, иностранные добровольцы будут иметь более широкие возможности для прохождения службы - включая право выбирать боевую бригаду, направление и специфику применения, в соответствии с подготовкой и пожеланиями.

"Кроме того, рассматриваются возможности расширения социальных гарантий для военнослужащих-иностранцев, в том числе в части государственного пенсионного обеспечения. Сейчас Минобороны завершает разработку Концепции привлечения и прохождения военной службы иностранцами и лицами без гражданства, которая должна закрепить и усовершенствовать эти новые механизмы", - отмечается в сообщении.

В Минобороны сообщили, что с первых дней полномасштабной агрессии России тысячи добровольцев из более 50 стран мира встали бок о бок с украинскими защитниками.

Расформирование иностранных легионов - что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине ликвидируют интернациональные легионы, фактически останется только Международный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны.

Александр Якимович, командир Второго интернационального легиона обороны Украины рассказал, что решение о расформировании интернациональных легионов уже окончательно принято высшим военно-политическим руководством страны.

По его словам, 31 декабря Второй легион прекратит существование, он будет ликвидирован как воинская часть. Фактически речь идет о расформировании интернациональных легионов в составе Сухопутных войск.

Он отметил, что три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и в дальнейшем будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом.

По его мнению, такое решение связано с наведением порядка в штатной структуре Вооруженных сил Украины, а также с созданием Штурмовых войск. Якимович сказал, что легионы переводят в состав именно Штурмовых войск, которые сейчас формируются.

Якимович не исключил, что далеко не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики.

