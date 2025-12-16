По словам эксперта, главная проблема оккупантов на этом участке фронта - это достаточно узкий коридор логистического обеспечения.

Несмотря на многие заявления высшего военно-политического руководства РФ, противник не контролирует Купянск, что на Харьковщине. Враг имеет несколько ячеек, которые находятся в окружении украинских Сил обороны, а наши подразделения постепенно проводят различные мероприятия по ликвидации таких групп. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Украинского радио".

"Ситуация остается достаточно сложной. Говорить о полном контроле над населенным пунктом еще рано, ведь бои в городской застройке считаются наиболее сложными. Но очевидно враг, который сейчас там находится, лишен постоянной логистики, а значит, ресурс у него постепенно стачивается", - отметил он.

По его словам, сейчас звучат разные оценки по количеству оккупантов в окружении. В частности кто-то говорит о 200 захватчиках, кто-то называет в разы большую цифру.

"Но факт остается фактом: кремлевский диктатор Путин совсем недавно приглашал журналистов, в том числе и иностранных, посетить Купянск, но вместо этого в Купянске побывал президент Украины Владимир Зеленский, который доказал на собственном примере, что львиная часть города находится под контролем Сил обороны. Более того, огромное количество мониторинговых каналов на основе подтвержденных фото- и видеоматериалов доказали то же самое: львиная часть Купянска находится под контролем Сил обороны", - отметил Селезнев.

Эксперт добавил, что враг не имеет никаких шансов значительно исправить эту ситуацию, ведь главная проблема оккупантов на этом участке фронта - это достаточно узкий коридор логистического обеспечения, который ранее россияне использовали, двигаясь вдоль правого берега реки Оскол с севера на юг.

"Ключевая помеха для врага - это река Оскол. Время от времени он пытается наводить там понтонно-мостовые переправы, по которым работают украинские Силы обороны и разрушают их. Поэтому говорить, что враг сможет изменить ситуацию на этом участке фронта, даже привлекая дополнительные силы и средства, не стоит. У врага нет достаточного количества ресурсов, несмотря на то, что сейчас в рамках так называемой "СВО" на поле боя задействовано до 700 тыс. личного состава россиян. Свободных нескольких тысяч резервов у врага нет, и нет достаточного количества оборудования и техники на этом участке", - заверил обозреватель.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Ранее ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий рассказал о "купянском котле". По его словам, операция, которую провели Силы обороны Украины возле Купянска Харьковской области, была блестящей.

"Купянский котел, которым нас пугал Путин таки произошел, но в противоположном направлении. Россияне гордились, кстати, законно, что им удалось форсировать реку Оскол, а теперь перед ними сверхзадача - форсировать Оскол обратно. Как теперь холодную зимнюю реку вброд перейти обратно? Но есть альтернатива - сдаваться в плен", - отметил Дикий.

Также сообщалось, что украинские воины уничтожили трубу, по которой оккупанты проникали в Купянск. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что полк зашел на то направление еще в апреле, позже военные нашли нетипичный маршрут, которым пользовался противник.

Он отметил, что для ее поражения было использовано три тонны взрывчатки. Позже к операции присоединились смежные подразделения.

