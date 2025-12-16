Россияне пытаются захватить Часов Яр с марта прошлого года.

Враг не контролирует полностью участок фронта в районе Часового Яра в Донецкой области, хотя бои там продолжаются с марта 2024 года. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Украинского радио.

По его словам, западный пригород Часового Яра находится под контролем украинских Сил обороны. Там продолжаются активные боевые действия.

"Врагу не удается сломать нашу оборону на этом участке фронта. Конечно, этот второй плацдарм для врага является так же приоритетным, но стойкость и непоколебимость наших Сил обороны на этом участке своей результативностью удивляет многих исследователей российско-украинской войны", - сказал он.

Эксперт отметил, что на данном участке противник акцентирует внимание на двух направлениях: одно из них касается Славянска и Краматорска, а другое - открывает противнику возможность ударов с северо-востока на Константиновку.

"Враг может так действовать, чтобы создать максимальное давление на наших защитников в районе Константиновки. Сейчас мы фиксируем события, которые происходят в южном пригороде Константиновки. Враг активно пытается инфильтроваться на территорию этого населенного пункта, несмотря на высокий уровень потерь", - заявил Селезнев.

Кроме того, как добавил эксперт, россияне разрушают Константиновку КАБами и артиллерийскими снарядами.

"Константиновку уже трудно узнать, потому что она полностью разрушена. Оккупанты пытаются создать территорию выжженной земли, чтобы потом принести на эту территорию "русский мир" и заявить на весь мир, что вся Донецкая область якобы находится под контролем российской армии", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук считает, что в случае захвата Покровска россияне направят основные усилия на дальнейшее продвижение на север Донецкой области.

По словам эксперта, первая задача россиян - это линия городов Константиновка-Дружковка-Краматорск на юге и Славянск - на севере. Вероятно, центр тяжести битвы будет смещаться на Константиновское направление. А в случае, если им удастся взять Покровск и там сосредоточить силы, то они будут пытаться подойти с тыла к Константиновке.

