Малышу исполнилось полгода.

Сыну известной украинской ведущей Леси Никитюк и военнослужащего Дмитрия Бабчука Оресту исполнилось полгода. По этому случаю молодой папа решил обратиться к своим подписчикам в Instagram.

Бабчук объявил о поиске подходящего автомобиля для того, чтобы катать такого "казака".

"Рассмотрю хорошие варианты. Потому что сыну сегодня полгода, такого казака катать нужно только на таких машинах", - написал военнослужащий, назвав среди моделей авто - Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.

Никитюк тем временем в своем Instagram в stories показала, как отпраздновала этот особенный день в кругу родных в Хмельницком. В частности, на опубликованных видео ведущая засветила свою маму и продемонстрировала угощения, которыми радовала гостей за столом.

Напомним, на днях разъяренная Леся Никитюк пожаловалась на проблему в родительском доме.

