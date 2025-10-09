В случае подозрения в преступлениях против национальной безопасности или военных преступлениях выплаты останавливаются.

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит выплаты для освобожденных из плена военнослужащих, нуждающихся в длительном лечении. Украинские военные будут получать ежемесячно 50 тысяч гривень.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Рады, речь идет о законе о выплатах военнослужащим, освобожденным из плена, которые имеют заболевания, требующие длительного стационарного лечения (№13627). Документ устанавливает ежемесячную дополнительную выплату в 50 тыс. грн, которая действует в течение всего времени непрерывного лечения.

"В случае подозрения в преступлениях против национальной безопасности или военных преступлениях - выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору - отменяются", - добавили в Раде.

Также отмечается, что справка об обстоятельствах получения травмы или болезни оформляется в течение пяти дней.

Зарплата военных - последние новости

Народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заверила, что задержек заработных плат военнослужащим в 2025 году быть не должно, ведь Кабинет министров имеет несколько источников для финансирования этих расходов.

По ее словам, Украина достигла предела собственного ресурса, который может быть направлен на оборону. Впрочем, ведутся активные переговоры, в частности с Европейской комиссией об использовании 6 миллиардов евро от программы ERA Loans на операционные военные расходы.

Депутат подчеркнула, что на выплаты зарплат военнослужащим после 1 ноября денег недостаточно, поэтому решение Еврокомиссии позволит избежать рисков в последние два месяца года, когда нагрузка на бюджет увеличится.

