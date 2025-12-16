Центры подготовки граждан: что Рада планирует изменить в национальном сопротивлении

Законопроект, в частности, призван создать новый подход в модели базовой общевойсковой подготовки для студентов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект относительно отдельных вопросов подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №13347 проголосовали 246 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он был разработан с целью совершенствования законодательства в сфере национального сопротивления, формирования у граждан Украины национально-патриотического и оборонного сознания, устойчивой мотивации, приобретения знаний и практических умений и навыков, необходимых для защиты Отечества, независимости и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что законопроект призван заменить модель базовой общевойсковой подготовки для студентов новым подходом, который интегрируется в образовательный процесс и охватывает все уровни образования. Речь идет о введении учебной дисциплины "Основы национального сопротивления", совершенствовании преподавания предмета "Защита Украины" и обеспечении практической подготовки молодежи к национальному сопротивлению.

Так, в самом законопроекте, в частности, отмечается, что подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению проводится в Центрах подготовки граждан к нацсопротивлению по программам, разработанным Министерством обороны Украины.

Для размещения Центров подготовки граждан к национальному сопротивлению и их филиалов в пределах соответствующих административно-территориальных единиц используется инфраструктура органов государственной власти и органов местного самоуправления и других учреждений и организаций.

Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является комплекс теоретических и практических мероприятий, направленных на формирование необходимых знаний, умений и навыков выполнения гражданами конституционного долга по защите Отечества, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Базовая военная подготовка: что известно

Как сообщалось, ранее Ольга Чабанюк, заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины отметила, что программа базовой общевойсковой подготовки пока не совсем эффективна. По ее словам, прежде всего это из-за того, что учебные заведения "должны были в авральном режиме подготовить инструкторов, материальную базу для проведения занятий".

Кроме того, отметила она, практические занятия должны проводиться на базе учебных центров Вооруженных сил Украины, которые сосредоточены на подготовке мобилизованных, поэтому "может страдать качество занятий со студентами".

