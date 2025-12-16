Самое популярное время для посещения Норвегии – лето.

Норвегия манит туристов удивительной природой, уютными городами и высоким уровнем жизни.

Но также гостей несколько настораживает местнах холодная погода, заставляя серьезно задуматься, когда же туда лучше всего ехать.

Бывалый путешественник из Австралии Энтони Хэм, который за два десятилетия объездил весь мир и выпустил б этом немало книг, в своем блоге на Lonely Planet назвал лучшее время для посещения Норвегии.

"Норвегия известна своими захватывающими пейзажами, и, поскольку это одна из самых красивых стран на планете, для посещения нет плохого времени года. Однако определенные сезоны влияют на многие крупные достопримечательности и предлагаемые развлечения – расстановка приоритетов в том, что вы хотите сделать, куда хотите поехать, и понимание сезонных различий будут ключевыми факторами при планировании вашей поездки", – отметил эксперт.

Лето – тепло и дешево, зима – красиво, а весна и осень – без толп

Например, по его словам, лето – самое популярное время для посещения Норвегии, ведь в это время лучшая погода и долгие часы светового дня, цены, как правило, ниже, и все открыто.

Тем временем, зима – волшебное и популярное время для посещения, если вы стремитесь увидеть северное сияние.

А для тех, кто хочет проложить свой собственный путь по тихим дорогам, чтобы увидеть Норвегию, лишенную туристической суеты, идеальным вариантом могут стать весна и осень.

Туризм в Норвегии

Как сообщал УНИАН, ранее власти Норвегии ввели строгие правила для туристических судов, посещающих архипелаг Шпицберген, чтобы уберечь местную экосистему.

Дело в том, что это удивительное место, где солнца не видно месяцами, в последние годы привлекает все больше туристов. Путешественники стремятся лично прочувствовать арктическую природу и увидеть диких животных, в частности, белых медведей.

