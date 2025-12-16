Православный праздник сегодня в народе получил название Данилов день.

17 декабря по новому церковному стилю в Украине чтят память пророка Даниила и его сподвижников. В народе дату связывают с особыми обычаями, приметами и строгими запретами. Какие традиции соблюдали наши предки, на что обращали внимание и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем далее.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

17 декабря (30 декабря - дата в старом календаре) вспоминают пророка Даниила и трех святых отроков - Ананию, Азарию и Мисаила.

Святые жили за 600 лет до Рождества Христова, когда Вавилон завоевал Израиль. Известно, что тогда многие попали в плен к вавилонянам, среди них были и знатные юноши - Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Их привели ко двору царя Навуходоносора, где стали обучать халдейскому языку и различным наукам.

По преданию, все пленники получили от Господа особую мудрость, а Даниил - дар прозорливости. Он прославился как толкователь снов Навуходоносора и напророчил ему падение Вавилона и пришествие Спасителя. Считается, что Даниил также убедил персидского царя Кира, который завоевал Вавилон, освободить иудеев.

В библейской книге пророка Даниила описано чудо, которое случилось с его друзьями. Как-то Анания, Азария и Мисаил отказались поклониться языческому идолу - их за это бросили в раскаленную печь. Но явился ангел, охладивший пламя, и отроки вышли из огня невредимыми.

Какой сегодня праздник церковный по старому стилю

По юлианскому календарю 17 декабря вспоминают святую Варвару Илиопольскую - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник, историю и традиции даты.

С какими молитвами обращаются, чего нельзя делать сегодня

К святым дня обращаются с молитвами об укреплении духа и веры. Считается, что пророк Даниил покровительствует в трудные времена и оберегает от засухи, голода, эпидемий, нашествий врагов.

В народе день прозвали Данилов. В старину сегодня старались натопить печь так, чтобы тепла хватило на несколько дней вперед - они будут особенно холодными. Вечером в доме принято зажигать красные свечи, чтобы очистить жилище от всего плохого и прогнать болезни и зло.

Одно из поверий дня говорит: с самого утра нужно положить в карман новую монету или купюру - это сулит достаток и отсутствие денежных проблем в течение года. Старые и потертые деньги, напротив, считаются "пустыми".

В этот церковный праздник, как и в любой другой день, не одобряются ссоры, сквернословие, лень. Не следует завидовать, мстить, отказывать в помощи. Продолжается Рождественский пост: согласно календарю, постящимся сегодня полагается сухоядение.

По народным приметам, в этот день не стоит жаловаться на судьбу и рассказывать окружающим о своих проблемах - будут преследовать весь год. Запрещается сегодня шить и заниматься другим рукоделием - говорят, это может навлечь неудачи, проблемы в личной жизни и даже травмы. Не советуют опаздывать - можно упустить удачу.

Приметы 17 декабря

По приметам дня можно понять, какой будет погода в дальнейшем и даже в мае:

ветер с востока - к скорому похолоданию;

стоит тихая и ясная погода - к вечернему морозу, небо пасмурное - к сильному снегопаду;

мороз ударил - к затяжным холодам;

метель разгулялась - к богатому лету.

Иней на деревьях в Данилов день обещает скорое потепление и теплые Святки без сильных морозов. Также говорят, что какая погода 17 декабря, таким будет и май.

