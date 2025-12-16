В ближайшие пару лет на рынке потребительской электронике ожидается трудный период.

Кризис памяти вынудил Xiaomi скорректировать цены на свою продукцию. Согласно данным Gizmochina, пока что это касается планшетов и, видимо, пока только китайских моделей.

Удорожание составило 15-30 долларов в зависимости от модели. Для топовых планшетов это незначительно, а вот для бюджетных уже заметно. Бюджетные Redmi Pad 2 пострадали сильнее всего – все модели выросли в цене на $30.

Более премиальная серия планшетов Xiaomi Redmi Pad 8 подросла на 10-15 долларов. Аналогичную динамику продемонстрировал Pad 8 Pro.

Видео дня

Ранее президент Xiaomi публично заявлял, что из-за кризиса памяти компания больше не может сдерживать рост стоимости компонентов своими силами, поэтому часть затрат переложат на потребителей. Отчет TrendForce прогнозирует "ощутимый рост цен" на всю электронику в первом квартале 2026 года.

Главная причина подорожания – взрывной рост популярности искусственного интеллекта. Производственные мощности DRAM все чаще перенаправляются на дата-центры ИИ, что создает дисбаланс спроса и предложения для чипов, используемых в традиционной потребительской электронике.

Вслед за оперативной памятью и SSD подскочили цены на HDD

Согласно свежему отчету, контрактная стоимость HDD увеличилась на 4% по сравнению с предыдущим кварталом – и это самый заметный рост за последние два года. Причиной повышения цен стало активное возведение дата-центров по всему миру для нейросетей.

Сейчас производителей "спасают" складские запасы готовой продукции, что позволяет им временно поддерживать прибыль. Но ко второму кварталу 2026 году аналитики ожидают ощутимое подорожание смартфонов, ноутбуков и другой потребительской электроники.

Так, например, на фоне масштабного кризиса на рынке памяти, вся техника Apple поднимет цены на свою технику в начале 2026 года. Возможно, какое-то время компания сможет сдерживать цены, но итоговое повышение неизбежно.

Вас также могут заинтересовать новости: