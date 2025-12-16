Упадут бюджетные поступления и налоги: Центральный ГОК призвал не повышать тариф на распределение газа

Нацкомиссия планирует повысить тариф с 1 января 2026 года на 86%, а с 1 апреля - еще на 75%.

Администрация ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) обратилась к председателю НКРЭКУ Юрию Власенко с призывом пересмотреть решение о повышении тарифа на распределение природного газа для Криворожского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Как отмечается в обращении комбината, Нацкомиссия планирует повысить тариф с 1 января 2026 года на 86%, а с 1 апреля - еще на 75%. Такой резкий рост может серьезно ударить по горно-металлургическому комплексу, который имеет ключевое значение для экономики и обороноспособности Украины.

"Обеспечение Центрального ГОКа природным газом является критически важным для стабильной работы предприятия. Такое повышение тарифа может привести к потере конкурентоспособности на экспортных рынках, сокращению производства, экспорта и уменьшению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней", - отмечается в письме.

Ранее Федерация работодателей Украины (ФРУ) также обратилась к НКРЭКУ с требованием пересмотреть проект повышения тарифов на распределение природного газа в 2026 году. По заключению ФРУ, решение о повышении является экономически необоснованным, и может вызвать дестабилизацию в экономике - ведь некоторые облгазы предлагают повысить тариф на распределение на 87-120%.

