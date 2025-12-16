По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, доля нелегальной табачной продукции достигла 17,8% против 15,4% в июле этого года. Рост произошел преимущественно из-за резкого увеличения контрафактной продукции с поддельными акцизными марками.

При таком уровне нелегальной сигаретной продукции на рынке Украины годовые потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов оцениваются в 26,5 млрд грн, а объем теневого рынка - в более чем 5,5 млрд штук сигарет.

"В течение 2025 года в структуре контрафактной продукции росла доля сигарет с поддельными акцизными марками и в среднем за год составляла 42%. Из них 37% (по надписи на упаковке) были произведены Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE, еще 5% - Украинским табачным производством", - отмечает аналитик Kantar Украина Татьяна Свердлик.

Более половины нелегальной продукции (53%), которая маркирована надписью Duty Free или предназначена для экспорта, и нелегально продается в Украине, произведены Винниковской табачной фабрикой (производитель указан на упаковках сигарет) и представлены преимущественно торговыми марками Сompliment (49%) и Lifa (5%). 42% - это торговые марки производителя Маршалл Файнест Тобакко, самыми распространенными среди которых являются марки Marshall (27%), Urta (8%), Brut (3%).

До 70% нелегальной продукции распространяется в шести областях: Днепропетровская - 25%, Одесская - 12%, Львовская - 9%, Харьковская - 9%; Киев и Киевская обл. - 8%, Хмельницкая - 6%.

Распределение объемов нелегальной торговли между каналами продажи не изменилось: 65% нелегальной табачной продукции поступает на рынок через киоски и магазины.

Как сообщалось ранее, в рамках договоренности о новой четырехлетней программе расширенного финансирования с Международным валютным фондом украинские власти обязались усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, что напрямую зависит от эффективности Бюро экономической безопасности.

В начале августа БЭБ возглавил экс-детектив НАБУ Александр Цывинский, избранный на конкурсе. Впрочем, несмотря на ожидания международных партнеров и бизнес-сообщества, БЭБ пока не демонстрирует ощутимых результатов работы после перезагрузки. Показатели возмещения в государственный бюджет упали вдвое, а схемы продолжают действовать.

