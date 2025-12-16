17 декабря в Киеве ожидается сухая, хоть и пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью температура снизится до +1°, а днем столбики термометров максимально покажут +4°...+5°. Небо скроется за облаками, только в первой половине дня есть вероятность солнечных прояснений.
Ветер подует с юга, 3-8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 754-756 мм ртутного столба.
Погода 17 декабря
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +8°.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
В Виннице завтра будет -1°...+6°, облачно.
В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно.
В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно.
В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+4°.
В Одессе 17 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.
В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.