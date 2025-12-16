фот

17 декабря в Киеве ожидается сухая, хоть и пасмурная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН

Ночью температура снизится до +1°, а днем столбики термометров максимально покажут +4°...+5°. Небо скроется за облаками, только в первой половине дня есть вероятность солнечных прояснений.

Ветер подует с юга, 3-8 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 754-756 мм ртутного столба.

Погода 17 декабря

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +8°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, облачно.

В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно.

В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 17 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

