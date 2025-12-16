Осадков в Украине 17 декабря не предвидится.

В среду, 17 декабря, на погоду в Украине продолжит влиять антициклон, поэтому будет облачно, но без осадков. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Только в западных областях будет светить солнышко, уточнила она.

Температура воздуха будет достаточно комфортная, в течение дня предполагается +2...+5 градусов, на западе и в южной части разогреет +4...+10 градусов и только в южном Запорожье +2...+4 градуса.

"Ветер преимущественно южного направления, умеренный, временами порывистый", - акцентировала Наталья Диденко.

Утром и вечером, по ее прогнозу, ожидаются туманы.

В Киеве погода не претерпит особых изменений. Осадков в столице не ожидается, только временами южный ветер может быть порывистым и некомфортным. Ближайшей ночью в столице +2 градуса, а завтра днем +5 градусов.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве в ближайшее время сохранится стабильная и сухая погода. В период с 16 по 20 декабря атмосферные фронты будут обходить Киевскую область, поэтому существенных осадков не предвидится.

Ожидается, что ночью температура будет опускаться до значений вблизи 0°, а днем будет повышаться до +2...+4°. В Киевской области показатели будут более контрастными: ночью от +2° до -3°, днем воздух будет прогреваться до +1...+6°.

