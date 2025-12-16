На днях певица неожиданно высказалась о мужчинах, признавшись, что больше "не перебирает".

Известная украинская певица Ирина Билык не перестает интриговать поклонников. На этот раз исполнительница поделилась видео в своем Instagram и заставила фанатов гадать, что же их ждет.

К опубликованному ролику Билык добавила загадочную подпись:

"Угадайте, перевод какой песни будет следующим?".

На видео певица предстала в красной меховой шапке.

Реакцию поклонников долго ждать не пришлось. В комментариях высказывались разные мнения:

"Как только вижу вас в такой шапке, сразу вспоминаю любимую "Мне не жаль тебя, мне жаль эту зиму", "Хотелось бы "Рябина алая", "Мы будем вместе", "Судя по цветам, "Любовь-яд", "Хочется перевод "Любовь-яд" или "Рябина Алая". Даже шапочка такого яркого цвета", "Новогоднего хочется", "Вы для меня как из сказки пришли".

Стоит отметить, что на днях Ирина Билык неожиданно высказалась о мужчинах, признавшись, что больше "не перебирает". Говоря о предстоящем концерте, она вдруг заявила:

"Я приглашу на сцену самого активного, и мы вместе споем и сфотографируемся. Это будет подарком на Новый год моим поклонникам. Не знаю пока, где буду. Так что, если выйдет молодой красивый… Или не очень молодой, я уже готова. Я уже не такая, как раньше. Я уже не перебираю. Если будет классный мужчина за 40, я его с удовольствием поставлю рядом".

Напомним, ранее УНИАН писал, как Ирина Билык трогательно обратилась к любимому и поразила фанов.

