Чтобы сохранить рыбные запасы, в Украине время от времени вводят запрет на рыбалку.

Периодически в течение года в Украине устанавливают запрет на ловлю рыбы - в определенный период времени и в определенных местах. Рассказываем, когда и где запрещена рыбалка в 2025 году, а также какая ненаказуемая норма вылова рыбы в Украине.

Когда в Украине действует запрет на рыбалку

По "Правилам любительской рыбалки" в Украине запрещено ловить рыбу:

когда идет нерест - с 1 апреля и по 30 мая /19 июня включительно (на реках и их притоках/на водохранилищах, озерах, затоках соответственно);

включительно (на реках и их притоках/на водохранилищах, озерах, затоках соответственно); во время ее зимовки - с 1 ноября и до начала нереста (это время ежегодно устанавливает рыбоохрана).

Точные сроки, когда заканчивается запрет на рыбалку, могут корректироваться. К примеру, во время зимовки не разрешается ловить рыбу в зимовальных ямах. Также эти сроки могут зависеть от того, когда именно нерестится определенный вид рыбы, от региона и водоемов.

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В 2023 году появился новый запрет - в период с 15 февраля по 31 марта запрещается ловить щуку (штраф за незаконный отлов одного экземпляра щуки - 3 468 грн, может также наступить уголовная ответственность).

Продолжает также действовать и запрет на отлов раков - до 30 июня (штраф - 3332 гривен за каждого выловленного рака или может быть уголовная ответственность). После завершения запрета можно будет ловить не более 30 раков в сутки каждому.

Ранее мы подробно рассказывали, какие штрафы предусмотрены для тех, кто нарушает запрет на рыбалку или рыбачит в неразрешенных местах.

При этом правила рыбалки разрешают рыбную ловлю и в период действия запретов, но исключительно в местах из специального перечня в пределах населенных пунктов.

Запрет на рыбалку в военное время касается, в первую очередь, комендатского часа - в этот период времени ловить рыбу нельзя. Делают это, в первую очередь, с целью безопасности и сохранения жизни рыбаков.

Какая норма вылова рыбы в Украине

В Украине действуют нормы касательно того, сколько рыбы можно ловить на одного человека в сутки (календарные). Одному рыбаку за это время разрешается поймать 3 кг рыбы (одного вида), а также одну рыбу разрешенного вида и размера (ее также называют "трофей"). К примеру, это может быть сом с минимальной длиной не менее 60-80 см или судак - длиной 42 см.

Эти все нормы прописаны в дополнении 2 к "Правилам любительского рыбальства". При этом во время нереста один рыбак может использовать одну удочку - поплавочную или донную - но с двумя крючками, или же спиннинг с одной искусственной приманкой. Также ловить рыбу можно только с берега озера или реки. После завершения нереста (и запрета) разрешают одному рыбаку использовать до 7 крючков.

Какие виды рыб можно ловить без ограничений в Украине

В обновленных "Правилах любительской рыбалки" отменили норму вылова некоторых видов рыб - сюда, в частности, относятся солнечный окунь, ротан, тюлька, синька, верховодка. Также в правилах появилась норма "прилова" (это рыбка по размеру меньше нормы) - его может быть не больше 10% в улове. Более подробно со всеми изменениями в правилах можно также ознакомиться на инфографике ниже:

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