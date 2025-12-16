В четверг представители стран ЕС должны решить, готовы ли они поддерживать Украину, использовав на это замороженные активы России.

Уже несколько месяцев европейские страны пытаются прийти к согласию относительно финансирования Украины за счет замороженных активов РФ, и напряженная работа накануне финальной встречи все еще продолжается. Как напомнила The New York Times, в четверг европейские лидеры должны согласовать окончательный вариант плана финансирования Украины.

Это, пишет издание, должно помочь и им самим, опровергнув утверждение американского президента о нерешительности ЕС и обеспечив "место за столом переговоров в будущем". Также принятое положительное решение поможет Украине получить "максимально сильную позицию для заключения соглашения". Но за несколько дней до этого остаются препятствия для соглашения, поскольку, в частности, Бельгия выражает постоянные сомнения.

"Учитывая это, то, что должно было быть демонстрацией силы, все еще может превратиться в проявление разобщенности и слабости в дипломатически решающий момент", - говорится в статье.

Видео дня

Аналитики говорят, что именно сейчас для Европы наступает момент проявить себя и сделать все необходимое. "Это момент максимальной опасности", - сказал Джейкоб Функ Киркегаард, старший научный сотрудник экономического аналитического центра в Брюсселе Bruegel.

Шанс для Европы

Как пишут авторы, европейские лидеры месяцами боролись за право голоса в переговорах. На этой неделе чиновники некоторых близких европейских союзников Украины, в частности Финляндии, Франции и Германии, а также руководство Европейского Союза обсудили планы прекращения войны, восстановления экономики и защиты от нового вторжения.

"Решение вопроса финансирования Украины может быть ключевым не только для поддержки Киева, но и для обеспечения дальнейшего влияния Европы в дипломатической борьбе, которую лидеры континента считают центральной для своей будущей безопасности. По мнению аналитиков, это станет своеобразным поворотным моментом для укрепления геополитического значения Европы в напряженной эпохе агрессивной России и транзакционных Соединенных Штатов", - также говорится в материале.

Издание процитировало старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Брэда В. Сетсера, который отметил, что это способ для европейцев подтвердить свою значимость и избавиться от раздражения из-за того, что "будущее Европы решают Россия и США".

Осторожность Бельгии

Именно в бельгийском депозитарии хранится большинство замороженных российских активов, и Бельгия пока сопротивляется идее использовать активы для помощи Украине. По словам управляющего директора по вопросам Европы в исследовательской фирме Eurasia Group Муджтаба Рахмана, европейцы пытаются решить вопрос продуктивного использования резервов.

Послы стран Европейского Союза проверяли текст плана по замороженным активам почти до полуночи в понедельник, а Бельгия, по данным источников издания, "все еще требовала дополнительных гарантий, что она не останется без защиты".

Поэтому журналисты прогнозируют, что обсуждения будут продолжаться до последней минуты. Однако о решимости намерений уже заявил президент Европейского совета Антониу Коста, который будет председательствовать на встрече, и который уже заявил, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока не будет "достигнуто соглашение по финансированию Украины".

В то же время Рахман добавил, что если европейский блок стран не сможет разработать план финансирования, то это будет "полным политическим и моральным провалом", который "поставит Украину в чрезвычайно уязвимое положение".

Встреча лидеров стран ЕС

Добавим, что в четверг европейские лидеры встретятся, чтобы решить, могут ли они договориться о плане использования замороженных активов России. Планируется, что эти средства должны стать обеспечением репарационного кредита для Украины.

Встреча будет проходить на фоне высокой дипломатической активности. В частности, в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский встретился с переговорщиками президента США Дональда Трампа в Берлине. Они продолжали работать над "мирным планом" Трампа, внося туда предложения от Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: