В среду, 17 декабря, погода в Украине существенно не изменится. Ожидается облачная погода, на юге и западе - с прояснениями. Температура по всей стране плюсовая. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, +1°...+4°, а теплее всего - на юге, где воздух прогреется до +8°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +8°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
- В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
- В Виннице завтра будет -1°...+6°, облачно.
- В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно.
- В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+4°.
- В Одессе 17 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.
- В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.
17 декабря - какой праздник, приметы погоды
17 декабря - святого пророка Даниила. По приметам, если в этот день выпал снег и ударил мороз, то и оставшая зима будет снежной и морозной.