В среду, 17 декабря, погода в Украине существенно не изменится. Ожидается облачная погода, на юге и западе - с прояснениями. Температура по всей стране плюсовая. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, +1°...+4°, а теплее всего - на юге, где воздух прогреется до +8°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°.

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +8°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Тернополе 17 декабря ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +6°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, облачно.

В Житомире в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, облачно.

В Черкассах сегодняа будет ночью +1°, днем +6°, облачно.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +6°, облачно.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -1°...+4°.

В Одессе 17 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью -1°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -1°, днем +4°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +5°, облачно.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, +2°...+10°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью 0°, днем +3°.

17 декабря - какой праздник, приметы погоды

17 декабря - святого пророка Даниила. По приметам, если в этот день выпал снег и ударил мороз, то и оставшая зима будет снежной и морозной.

