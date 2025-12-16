Samsung продолжит делать SSD с интерфейсом SATA.

Samsung опровергла слухи о сворачивании производства SATA-SSD, заявив, что компания не планирует отказываться от этого сегмента.

Представитель Samsung Electronics назвал сообщения о поэтапном прекращении выпуска SATA-накопителей недостоверными, подчеркнув, что устройства никуда не исчезают.

Компания отреагировала на недавние сообщения инсайдеров, в которых утверждалось, что Samsung якобы может уже в начале 2026 года начать сворачивать выпуск SATA-SSD.

Видео дня

Эти слухи появились на фоне резкого роста цен на память и накопители, а также дефицита NAND-памяти, который всё сильнее ощущается на рынке.

Производители памяти всё активнее перенаправляют мощности на серверные решения и инфраструктуру для дата-центров, где спрос со стороны ИИ-проектов продолжает расти. Так что бюджетные потребительские накопители с интерфейсом SATA выглядели менее приоритетными, особенно с учётом того, что NVMe-SSD проще масштабировать и выгоднее производить.

Дополнительным аргументом служило и технологическое ограничение самого интерфейса SATA. Его пропускная способность упирается примерно в 550 МБ/с, из-за чего современная быстрая NAND-память не может раскрыть свой потенциал. В условиях дефицита чипов производителям логичнее использовать её там, где она приносит больше прибыли, например, в тех же NVMe

Однако, несмотря на опровержение со стороны Samsung, проблемы с рынком накопителей никуда не делись. Недавно один из крупнейших производителей памяти SK Hynix сделал прогноз, что дефицит чипов продлится ещё до 2028 года.

Ранее мы рассказывали, что вслед за оперативной памятью и SSD резко подскочили цены на HDD. Причина та же – стремительный рост спроса со стороны дата-центров для ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости: