Еврокомиссия пытается убедить страны-члены использовать замороженные средства РФ для поддержки экономики Украины.

Бельгия отклонила предложенные Европейской Комиссией уступки по разблокированию кредита для Украины на сумму 210 миллиардов евро, финансируемого за счет замороженных российских активов.

Как пишет Politico, это поставило под сомнение возможность договориться перед саммитом лидеров ЕС в четверг, 18 декабря. Еврокомиссия пытается убедить страны-члены поддержать кредит, чтобы миллиарды евро российских резервов, которые хранятся в депозитарии Euroclear в Брюсселе, могли быть использованы для поддержки экономики Украины.

После нескольких дней переговоров Комиссия предложила юридические изменения в своей инициативе, чтобы обеспечить поддержку Бельгии. В частности, стране гарантировали возможность использовать до 210 млрд евро в случае юридических претензий или возможного давления со стороны России.

Также было предложено не предоставлять деньги Украине до того момента, пока страны ЕС не обеспечат финансовые гарантии минимум на 50% выплат. Кроме того, Еврокомиссия поручила всем странам-членам прекратить двусторонние инвестиционные соглашения с Россией, чтобы Бельгия не осталась одна в случае возможного давления Москвы.

Однако, как сообщили изданию Politico четыре европейских дипломата, Бельгия считает эти гарантии недостаточными.

"Договоренности не будет до саммита ЕС", - отметил один из дипломатов.

Отмечается, что бельгийское правительство опасается, что в случае использования российских активов страна может быть обязана вернуть всю сумму, если Россия попытается оспорить передачу этих средств.

Источники, близкие к президенту Франции Эммануэлю Макрону, отметили, что Париж занимает "нейтральную" позицию относительно того, следует ли Европе использовать российские деньги, или обращаться к еврооблигациям для поддержки Украины.

Германия и другие сторонники плана настаивают, что альтернативы использованию российских активов нет. Общий долг невозможен, поскольку для этого требуется единодушие, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который долгое время скептически относится к поддержке Украины, может заблокировать инициативу.

Впрочем, не все страны убеждены. Критики утверждают, что Германия настаивает на использовании российских активов из-за идеологической неприязни к общему долгу Евросоюза.

"Официальная версия заключается в том, что Венгрия против общего долга для Украины. На самом же деле против общего долга выступают страны, которые придерживаются политики экономии", - пояснил дипломат ЕС.

Замороженные активы России - последние новости

На этой неделе Евросоюз может принять решение, которое гарантирует финансовую стабильность Украины на следующие два года. Речь о заседании Европейского Совета с участием 27 стран-членов ЕС, на котором должно быть принято решение о финансовой поддержке Украины.

Ранее сообщалось, что Европа, возможно, устранила один из самых надежных рычагов влияния Кремля, приняв решение о замораживании российских активов. Правительствам Европы теперь следует решить, могут ли замороженные средства поддержать долгосрочное финансирование Украины и как именно.

16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что репарационный заем - финансовая гарантия безопасности для страны. Если российская агрессия будет продолжаться, тогда Киев может рассчитывать на 45 млрд евро в год финансовой помощи.

