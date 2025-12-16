Новый вид получил название в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В Бразилии ученые обнаружили новый вид оранжевой лягушки - настолько миниатюрной, что она полностью помещается на кончике карандаша. Как пишет The Independent, новый вид, длина которого не превышает 14 мм, был найден в глубине туманных лесов горного массива Серра-ду-Кирири на юге страны, в зоне Атлантического леса. Эти так называемые "облачные леса" обычно расположены на высоте от 1 000 до 2 500 метров над уровнем моря и в течение всего года покрыты слоем облаков на уровне крон деревьев.

Говорится, что новый вид получил название Brachycephalus lulai - в честь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В рамках исследования ученые описали крошечных лягушек с ярко-оранжевым телом и характерными зелеными и коричневыми крапинками. Самцы имеют длину от 9 до 11 мм, самки - от 11 до 14 мм. По словам исследователей, эти амфибии входят в четверку самых маленьких четвероногих животных на планете и действительно могут полностью уместиться на кончике карандаша.

Идентифицировать новый вид удалось благодаря уникальному брачному зову - он состоит из двух коротких звуковых импульсов и отличается от сигналов других известных видов рода Brachycephalus в этом регионе.

Кроме того, ученые провели КТ-рентгеновское сканирование скелета и ДНК-анализ. Сравнение генетических образцов показало, что ближайшими "родственниками" новой лягушки являются два вида, которые также обитают в районе Серра-ду-Кирири.

Сразу после открытия исследователи призвали к активным действиям по защите нового вида и связанных с ним эндемичных амфибий.

"Этим чествованием - предоставлением названия новому виду - мы стремимся поощрить расширение природоохранных инициатив, направленных на сохранение Атлантического леса в целом и миниатюрных эндемичных лягушек Бразилии в частности", - отметили авторы в статье, опубликованной в журнале PLOS One.

Ученые также предложили создать природный заказник Refúgio de Vida Silvestre (RVS) Serra do Quiriri, который позволил бы защитить этот и другие эндемичные виды без необходимости выкупа частных земель государством.

Исследователи отмечают необходимость постоянного мониторинга популяций, чтобы своевременно выявлять новые или потенциальные угрозы для их среды обитания. По оценкам ученых, на Земле уже описано около двух миллионов видов животных, однако еще по меньшей мере шесть миллионов остаются неизвестными науке.

Напомним, ученые открыли девять новых видов бабочек, которые десятилетиями не замечали - они оставались где-то в 80 тысячах ящиков коллекции чешуекрылых Музея естествознания в Лондоне. В исследовании объясняется, что современные методы ДНК-анализа позволили "заговорить" даже музейным образцам возрастом более ста лет. Сравнивая современную ДНК с генетическим материалом, полученным из старинных экземпляров, ученые смогли решить древние таксономические путаницы и выявить значительно больше биоразнообразия, чем считалось.

