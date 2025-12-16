Артур Бабич назвал РФ своим домом.

TikTok-блогер с миллионной аудиторией Артур Бабич из Кривого Рога публично объявил о смене гражданства и похвастался российским паспортом.

Инфлюенсер опубликовал в Telegram соответствующее фото и заявил, что отныне он - гражданин России, которая ежедневно наносит удары по украинским городам и уносит жизни мирных жителей.

"Я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин. Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ - это про людей рядом и страну, которую я выбрал и считаю своим домом", - написал Бабич.

Получение российского паспорта он назвал "важным событием" для себя. Этим поступком блогер, по сути, окончательно закрыл для себя статус украинского публичного деятеля.

Тем временем в комментариях к его посту россияне уже "отправляют" его в военкомат, в армию и на так называемую "СВО": "Ну, теперь на "СВО", "Шарлатан", "Повестку уже получил? Ждем на "СВО", "В армию когда идешь?".

Артур Бабич - что известноо нем и его связи с Россией

Артур Бабич переехал в Москву в 2020 году и стал участником российского TikTok-хауса Dream Team - медийного проекта, ориентированного исключительно на аудиторию РФ.

После начала полномасштабной войны России против Украины его имя для многих украинцев превратилось в олицетворение предательства. Бабич демонстративно избегал темы войны, не высказывался о российской агрессии и на протяжении почти двух лет вел себя так, будто происходящее его не касается. В 2022 году он покинул Россию, и ему запретили въезд в страну. В РФ против него выдвигались обвинения в "дискредитации вооруженных сил" после того, как во время стрима он исполнил гимн Украины.

Однако, находясь в США и Армении, блогер не раз публично высказывал симпатию к РФ и лично Путину. Уже в сентябре 2024 года Бабич открыто заявил о намерении вернуться в Москву и оформить гражданство РФ.

