В этом году ГП "Леса Украины" уплатило более 15 млрд грн налогов и увеличив прибыль вдвое - до 8 млрд грн, сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Алексей Кучер.

По его мнению, лесное хозяйство демонстрирует наибольшие темпы роста среди всех государственных предприятий. Но большой финансовый ресурс должен использоваться максимально прозрачно и требует постоянного строгого контроля. Именно поэтому Наблюдательный совет предприятия инициировал проведение независимого аудита ГП "Леса Украины" за 2022-2024 годы и за 2025 год. Наблюдательный совет также обратился в Государственную аудиторскую службу Украины и Антимонопольный комитет Украины с инициативой проведения проверки публичных закупок ГП "Леса Украины" за 2025 год.

Наблюдательный совет ГП "Леса Украины" был сформирован в начале 2025 года из трех независимых членов - Маркияна Витвицкого, Янне Харьюнпяя и Робертса Стрипниекса, а также представителя государства Алексея Кучера, который был избран председателем совета. В течение года состоялось уже десять заседаний совета и более двадцати рабочих совещаний и встреч. Сформированы три комитета, которые провели девять заседаний. Создан офис корпоративного секретаря,

Видео дня

Менеджмент ГП "Леса Украины" ежемесячно до 10-го числа должен предоставлять наблюдательному совету информацию о расходных договорах на сумму, превышающую 1 млн грн. Наблюдательный совет также требует предоставлять данные по всем ключевым направлениям - выполнение годового инвестиционного плана, изготовление материалов лесоустройства, состояние оформления прав, данные из реестра приказов по кадровым вопросам.

По словам Алексея Кучера, члены совета пытаются не только анализировать информацию, которую им предоставляют, но сформировали собственный независимый инструмент для ее сбора и систематизации. Принято решение о создании Службы внутреннего контроля (СВК), в состав которой входят подразделения внутреннего аудита, комплаенса (контроля соблюдения законов, нормативных актов и внутренних политик) и управления рисками.

Утверждены Антикоррупционная политика и Правила деловой этики предприятия, которые разрабатывались совместно с Базельским институтом управления в соответствии с лучшими международными практиками.

Наблюдательный совет ГП "Леса Украины" обратился ко всем ключевым правоохранительным органам - Офису Генерального прокурора, ГБР, БЭБ, НАБУ и Национальной полиции за информацией по уголовным производствам, которые касаются менеджмента предприятия.

Наблюдательным советом планируется проведение независимого комплексного оценивания топ-менеджмента предприятия по уровню его профессионализма, эффективности, деловой этики. На конкурсе должна быть выбрана HR-компания с соответствующей экспертизой.

В целом в следующем году ГП "Леса Украины" ожидает шесть различных аудитов - два независимых внешних, государственный, внутренний, HR-аудит и проверка Антимонопольного комитета по результатам которых Наблюдательный совет будет делать выводы.

Вас также могут заинтересовать новости: