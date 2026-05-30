Как быстро нагреть воду в уличном бассейне: два бюджетных способа

Есть два копеечных метода, которые работают не хуже нагревателя.

С наступлением тепла владельцы садовых бассейнов сталкиваются с одной и той же проблемой – вода может нагреваться несколько дней. Однако есть два дешевых домашних способа, которые помогут решить эту проблему почти без затрат, пишет WP Kobieta.

Для первого способа нужно взять обычные черные мешки для мусора и растянуть их так, чтобы они покрыли всю поверхность воды в бассейне.

Темный цвет материала эффективно поглощает солнечные лучи, благодаря чему тепло быстрее проникает внутрь бассейна. Это самый дешевый вариант – пакеты есть в каждом доме и их можно использовать практически сразу.

Видео дня

Второй способ – пузырчатая пленка, которую обычно используют для упаковки. Она не только ускоряет нагрев, но и сохраняет тепло значительно дольше. Пузырьки образуют изолирующий слой, который не дает воде остывать.

Особенно полезна пленка ночью, когда температура воздуха падает. Важный нюанс: края пленки нужно хорошо закрепить или прижать чем-то тяжелым, чтобы ветер ее не сдул.

Есть и приятный бонус – пленка защищает воду от листьев, насекомых и другого мусора, который переносит ветер. То есть бассейн будет оставаться чище в течение всего сезона.

Ранее УНИАН писал о лучшем способе очистки запыленных жалюзи. Вам понадобится всего 10 минут.

Вас также могут заинтересовать новости: