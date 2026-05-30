22 года ожидания: легендарный фильм Тарантино добрался до кинотеатров

Впервые ленту представили на Каннском кинофестивале 2004 года.

Фильм "Убить Билла: Кровавое дело целиком" (Kill Bill: The Whole Bloody Affair), который режиссер Квентин Тарантино ранее показывал лишь избранной аудитории, вышел в кинотеатрах в некоторых странах, в частности, в Румынии, пишет hotnews.ro.

"Я написал и снял его как один фильм - и очень рад дать фанатам возможность увидеть его именно так. Лучший способ посмотреть "Убить Билла: Кровавое дело целиком" - в кинотеатре", - заявил Квентин Тарантино.

Впервые Тарантино представил "Убить Билла: Кровавое дело целиком" на Каннском кинофестивале 2004 года.

Видео дня

"Убить Билла: Кровавое дело целиком" – что важно знать

Как известно, полнометражная лента объединяет фильмы "Убить Билла: Фильм 1" (Kill Bill: Vol. 1) и "Убить Билла: Фильм 2" (Kill Bill: Vol. 2) (2004) в одну картину длительностью 4 часа 35 минут. Фильм показывают в кинотеатрах с 15-минутным антрактом для зрителей.

"Убить Билла: Кровавое дело целиком" включает дополнительные сцены и слегка измененную последовательность некоторых эпизодов, представляя историю Невесты (Ума Турман) как единый непрерывный кинематографический опыт.

Фильм включает полностью новую расширенную аниме-сцену о происхождении О-Рэн, в которой она мстит Притти Рики – соратнику главы японской мафии якудза, а также "Утерянная глава: Месть Юки" (The Lost Chapter: Yuki’s Revenge), созданную в Fortnite.

Стоит отметить, что "Убить Билла" считается одним из самых влиятельных фильмов 2000-х годов. Фильм закрепил за Тарантино репутацию режиссёра с уникальным стилем, который любит смешивать жанры.

Вас также могут заинтересовать новости: