Несмотря на разговоры об "усталости" поляков, украинцы активно интегрируются, работают легально и вносят вклад в экономику Польши, отмечает социолог.

Тема "усталости" Польши от украинских беженцев широко освещается медиа, в частности из-за того, что политические силы часто эксплуатируют напряженность в обществе, раздувая страх перед конкуренцией на рынке труда. На самом деле украинцы не только интегрируются, но и активно способствуют экономическому развитию и выравнивают демографический кризис. УНИАН пообщался с доктором социологических наук, профессором Павлом Федорченко-Кутуевым, который отметил важность государственной поддержки украинских мигрантов, способных укрепить ментальную связь с Родиной и влиять на потенциальное возвращение беженцев.

Действительно ли ситуация соответствует тому, что мы видим в СМИ, будто от украинцев за рубежом и в частности в Польше устали? Или проблема все же политическая и немного преувеличена, возможно, связана с социальными и политическими аспектами?

По словам социолога - это сложная и многослойная тема. Он отметил, что если сейчас говорить об украинцах в Польше, то стоит вспомнить ситуацию, которая происходила с поляками в Великобритании примерно 15-20 лет назад.

Видео дня

Тогда британские медиа, в частности желтая пресса, подняли настоящую панику. В политических кругах тоже начали говорить об "угрозе" со стороны польских мигрантов, которые "заберут работу у британцев". Эта пропаганда влияла на общественные настроения и формировала страх перед приезжими.

Что касается ситуации с украинскими беженцами, то сейчас она осложняется из-за длительной войны и общей неопределенности, в том числе и геополитической, говорит Федорченко-Кутуев. В Польше есть опасения, не станет ли она следующей мишенью для более масштабной агрессии со стороны России. К этому добавляется и фактор большого количества украинских беженцев.

"То есть все это является определенным фоном, определенным напряжением, политические силы на то и политические силы, чтобы эксплуатировать конъюнктуру. Соответственно, они существующие противоречия, проблемы раздувают и пытаются использовать в свою пользу, например, во время предвыборной гонки. Социологи и политологи пользуются таким понятием, как поляризация, когда общество, например, раскалывается на два лагеря, и тогда, если вы политик, представляющий один из лагерей, вам не выгодно предлагать поиск путей компромисса, потому что ваши сторонники этого не услышат. Единственное, что они слышат - это призыв к углублению конфликта, к тому, что надо избавиться от оппонентов", - отметил профессор.

Соответственно, политики, пытаясь угодить своим избирателям, часто усиливают их настроения, в частности, и предвзятое отношение к мигрантам или беженцам. В то же время объективно страны Восточной Европы сталкиваются с серьезной проблемой депопуляции: сочетанием очень низкой рождаемости и массовой миграции населения в более богатые государства ЕС, говорит эксперт.

"Украинцы заполняют это звено, во-первых, а, во-вторых, уже экономические исследования показывают, что украинцы очень активно трудоустраиваются и становятся значительным фактором экономического роста стран Восточной и Центральной Европы, в том числе Польши. То есть это тоже объективная реальность, которая, кстати, тоже может далеко не всем нравиться", - говорит социолог.

Он отметил, что сначала звучали обвинения в сторону Украины, что приезжают образованные иностранцы и забирают простые рабочие места. Затем - что приезжают образованные, которые занимают высококвалифицированные должности.

Подобные споры ведутся и в США: Дональд Трамп в свое время строил политику на борьбе с нелегальной миграцией, но впоследствии признал, что стране не хватает специалистов по точным и естественным наукам. Из 40 миллионов таких специалистов, работающих в США, более 7 миллионов - иностранцы. Это наглядно показывает: даже страны, которые выступают за ограничение миграции, в конце концов признают ее необходимость для развития экономики, отметил профессор.

"В то же время я не думаю, что Европейский Союз решится на такое самоубийство, чтобы отказываться от сотрудничества, поддержки Украины и украинских вынужденных мигрантов в частности. То есть проблемы будут, но они будут решаться. Мигрантская жизнь, к большому сожалению, не является легкой, какой бы ни была система социального обеспечения. Страны-реципиенты могут делать ее сложнее, но люди будут пытаться выжить, приспособиться", - говорит Федорченко-Кутуев.

Если украинские образованные украинские мигранты фактически укрепляют экономику Польши, то почему тогда в обществе все еще разыгрывают карту предвзятого отношения к ним?

По словам профессора, здесь переплетаются психология и политика. Нередко, по его словам, возникает зависть или скрытое неприятие к тем, кто, приехав из страны, переживающей войну, сумел начать все с нуля, построить успешную жизнь за рубежом и стать конкурентоспособным.

"Это подхватывается политиками, которые начинают эти настроения эксплуатировать и утверждать: "Я защищу простого человека, так сказать, от этого нашествия, от этой нечестной конкуренции и так далее". Но объективно украинские вынужденные беженцы делают уже значительный вклад в экономическое развитие этих стран, плюс они делают демографический вклад", - подчеркнул социолог.

Он пояснил, что сейчас украинские мигранты фактически являются демографическим ресурсом для стран Восточной Европы, где наблюдается глубокий демографический кризис. Они частично выравнивают ситуацию, ведь из-за сокращения количества молодых и трудоспособных людей растет нагрузка на пенсионную систему - все больше пожилых людей нуждаются в выплатах, а работающих, которые платят взносы, становится меньше.

Впрочем, политика не всегда руководствуется рациональностью. Часто политики действуют из краткосрочных соображений, стремясь победить на выборах, даже если такие решения могут навредить стране в будущем, отметил социолог.

При таких обстоятельствах, как, вероятно, будут действовать украинцы: поедут из Польши в другие страны Европы или будут возвращаться домой?

Профессор отметил, что однозначного ответа на этот вопрос нет. По его словам, еще до войны, по данным опросов, проведенных, в частности, Киевским международным институтом социологии, значительная часть молодых украинцев задумывалась о выезде за границу. Но эксперты тогда объясняли: желание или готовность мигрировать не означает, что человек действительно сделает этот шаг. Часто это просто открытость к возможности, которая может реализоваться только при благоприятных условиях.

Главным фактором сейчас остается продолжительность войны, которую трудно спрогнозировать. От этого во многом зависит, будут ли люди принимать решение об эмиграции или останутся в Украине.

"Во-вторых, те территории, на которых разворачиваются боевые действия - это 20% территории Украины. То есть под временной оккупацией, или приближенные к жестоким боевым действиям есть территории, которые равны целым европейским странам, если накладывать это на карту Европы. То есть предположим - война закончилась, победоносно. В каком состоянии будут эти города, поселки? Люди, которые оттуда выехали, куда они смогут вернуться? Важно и это учитывать", - объясняет профессор.

Он также добавил, что никто не застрахован от новых атак или разрушений. Человек может планировать возвращаться сегодня, но уже завтра его дом может уничтожить обстрел и ситуация кардинально изменится.

По его словам поведенческие экономисты, например, Владимир Вахитов из американского университета Киева, указывает также на важный фактор украинской идентичности, который влияет на готовность к возвращению.

"Поэтому мы можем только очень достоверно и примерно дать ответ на этот вопрос, что будет движение в разные стороны, кто-то будет оставаться там, где он есть, в той же Польше, кто-то будет двигаться в другие страны, условно, в Германию, кто-то будет возвращаться, но, безусловно, для того, чтобы повысить, так сказать, шансы и проценты на возвращение, здесь должно действовать государство", - подчеркнул профессор.

Он отметил, что перепись населения в Украине не проводилась более 20 лет, что свидетельствует об отсутствии системного подхода государства к этому вопросу. В то же время государство могло бы активнее поддерживать украинцев за рубежом - через культурные институты, коммуникацию и программы возвращения.

Создание Министерства единства - шаг в правильном направлении, но эффективность таких инициатив зависит от реального диалога с гражданским обществом и продуманной реализации, а не только политических решений, принятых в спешке, подчеркнул социолог.

Куда может быть волна миграции украинцев из Польши?

По словам социолога, украинцы скорее выберут те страны, где уже есть сформированные общины - люди, которые ранее переехали, нашли работу и успешно интегрировались. И именно возможность найти работу, скорее всего, станет решающим фактором.

"Я думаю, логичный выбор будет в пользу тех стран, которые экономически развиты, которые являются крупными экономиками. Потому что речь идет о большом количестве людей, не об одиночных беженцах, мигрантах, которые дальше должны приспосабливаться к тем вызовам, которые постоянно возникают. Конечно, индивидуально может быть что угодно. Но все же, думаю, большинство будет двигаться в сторону более масштабных экономик: Германия, Франция", - отметил профессор.

В то же время, несмотря на высокие показатели ВВП, рынки труда в Швейцарии или Скандинавии значительно меньше, чем у крупных соседних стран - экономических гигантов, которые, несмотря на свои вызовы, могут принять больше мигрантов.

На четвертом году войны украинцы, которые не живут в Украине, уже потеряли ментальную связь с Родиной? Можно ли предположить, что они уже строят свою жизнь в Европе и не вернутся?

"Это очень сложный вопрос, на который невозможно дать однозначный ответ. Но я не думаю, что кто-то когда-то теряет ментальную связь с Родиной. Этот вопрос воплощается в повседневных решениях людей: продолжать ли детям обучение в украинских школах и в какое заведение высшего образования поступать. И за этим нужно осуществлять постоянный мониторинг, и здесь государство могло бы такие исследования заказывать, финансировать, потому что это то, что крайне необходимо нам, как обществу, как государству: мы должны знать, чем живут наши соотечественники, какие у них планы, чтобы соответствующим образом пытаться им помочь эту связь сохранить", - подчеркнул социолог.

По его мнению, безусловно, государство должно оказывать поддержку и разрабатывать соответствующие программы для наших соотечественников. В то же время даже если такие программы существуют во многих странах, их количество и охват часто недостаточны.

Этот вопрос требует отдельных исследований и учета индивидуальных обстоятельств, ведь универсального решения, которое подошло бы всем, не существует. Ситуация динамична, и подходы должны быть гибкими, подытожил социолог.

справка Павел Федорченко-Кутуев Украинский социолог, доктор социологических наук, профессор Павел Федорченко-Кутуев - украинский социолог, доктор социологических наук, профессор. Окончил КНУ им. Т. Шевченко, защитил кандидатскую диссертацию в 1994, а в 2005 - докторскую. Преподавал в НаУКМА и НПУ им. Драгоманова, с 2013 года возглавлял кафедру социологии КПИ. Научные интересы: историческая и политическая социология, социология развития и модернизации. Разработал понятие "формирование модерна" и исследует роль государства в социальном развитии. Имеет опыт международных исследовательских грантов (Оксфорд, Беркли, Вена, Токио).

Вас также могут заинтересовать новости: