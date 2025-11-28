Сейчас в Нидерландах проживает около 120 000 украинцев.

В Нидерландах готовят план для возвращения украинских беженцев домой. Согласно новому плану правительства страны, в 2027 году беженцы из Украины получат специальный статус, направленный на возвращение в Украину при условии установления мира.

Об этом сообщает NOS со ссылкой на источники. Отмечается, что в предложении Министерства по делам беженцев и миграции также сказано, что трудоустроенные украинцы должны платить за аренду жилья и самостоятельно делать страховые взносы за медицинское страхование.

Те украинцы, которые не имеют работы, должны подать заявку на получение помощи.

Таким образом хотят снизить расходы на прием беженцев и предотвратить подачу украинцами заявок на получение статуса проживания в IND (Служба иммиграции и натурализации, – УНИАН) после окончания программы по предоставлению временной защиты.

Сейчас в Нидерландах проживает около 120 000 украинцев, и более 60% имеют работу.

"С этого года муниципальное убежище для беженцев из Украины уже не является автоматически бесплатным. Те, кто имеет доход, должны платить взнос, который может составлять несколько сотен евро", – говорится в материале.

В правительстве считают, что такие меры необходимы по нескольким причинам. Сейчас IND уже имеет задержки и не может обрабатывать еще больше заявлений о предоставлении убежища. К тому же, после 2027 года средства на прием украинцев больше резервироваться не будут.

Издание добавляет, что Кабинет министров должен обсудить этот вопрос с муниципалитетами, которые должны выплачивать помощь и обеспечивать беженцев жильем. Уже сейчас муниципалитеты сталкиваются с проблемами, а многие места приема переполнены.

Беженцы из Украины в Европе: другие новости

Польша приравняет статус украинских беженцев к рангу других иностранцев. Сейм уже принял соответствующий закон, далее его должен подписать польский президент. Также правительство страны планирует постепенное прекращение действия инструментов поддержки для беженцев из Украины.

Тем временем в Германии сокращают выплаты для украинских беженцев, прибывших в страну после 1 апреля 2025 года. Для них предусмотрена финансовая помощь на уровне с другими искателями убежища – 411 евро в месяц.

