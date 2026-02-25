Обходят Черное море: ученый рассказал об особенностях возвращения аистов в Украину

Аисты могут устраивать драки за гнезда, которые занимали ранее.

Вскоре в Украину вернутся аисты, которые являются символом добра и счастья. Чтобы добраться к местам гнездования, им приходится преодолевать тысячи километров, но в отличие от многих других птиц их путь не пролегает через очень большие водоемы.

Как рассказал УНИАН доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, аисты никогда не перелетают Черное море. Эти птицы используют аэродинамику, воздушные потоки, то есть передвигаются довольно медленно. За сутки могут преодолевать 100-150 км, что зависит, в том числе, от погодных факторов.

Ученый рассказал, как ведут себя аисты, когда возвращаются к местам своего гнездования: "Если это старый аист, который хорошо знает территорию, имел ранее много успешных гнездований, то занимает именно свое предыдущее гнездо. Но это также зависит от того, успел ли он... Ведь на своевременный прилет, запланированный в соответствии с "генетическим временем", влияют различные обстоятельства, в частности погодные условия".

Видео дня

Если птица успела, говорит ученый, то будет гнездиться на старом месте, но может случиться так, что ее "дом" займет кто-то другой, например, один из молодых аистов, который тоже ищет место для гнездования. Тогда птицы начинают "выяснять отношения": между ними происходит драка – кто главный. Ведь старые аисты хорошо помнят, где гнездились, и стремятся занять именно этот "дом".

"Молодая птица, которая раньше не гнездилась, ищет место где-то поблизости от родительского гнезда. Если все занято, идет дальше...", - рассказал исследователь.

Он объяснил, что белые аисты – синантропные птицы – вид, который нашел вблизи человеческих поселений особенно благоприятные для себя условия жизни и может обитать даже рядом с жилыми домами. В то же время рядом с "домом" должна быть река, луга, где много пищи, невспаханная земля, где есть в изобилии саранча и т. п.

По словам Русева, если, например, луг вспахан, водоем загрязнен, то аист может покинуть "насиженное место", а если "дом" разрушен – построит поблизости новый.

"Как-то я наблюдал, как аист вместо разрушенного непогодой гнезда построил другое – на том же месте", – рассказал ученый.

Что интересного известно о белом аисте

В Украине аист считается предвестником весны. В древности исчезновение птиц осенью и возвращение весной казалось странным. Древние славяне считали, что птицы на зиму улетают в теплые края. Возвращение птиц весной связывали с вестью богов, позже оно было привязано к христианским весенним праздникам.

Древняя связь аиста с человеком показана в народном творчестве, в многочисленных географических топонимах, фамилиях, на гербах и эмблемах многих стран мира. В частности, в Европе аист на эмблемах использовался еще в эпоху Меровингов. В христианстве он символизирует чистоту, благочестие, воскресение. Считается также очистителем от скверны, хранителем домашнего очага.

В западной культуре аисты "приносили" детей, поэтому они являются символом рождения, в Молдове аист стал символом виноградарства и виноделия. Часто можно увидеть его изображенным с гроздью винограда в клюве.

В Украине распространяется традиция отмечать 23 марта как народный День аиста.

В Ривненской области в феврале зафиксировали аиста

В Украине начали появляться первые в этом году аисты, одного из них зафиксировали в Ривненской области. Фотографию птицы, стоящей в гнезде на фоне зимней погоды, сделали в селе Сосновое. Вероятно, эта птица зимовала где-то неподалеку, возможно, на свалке возле города Ривне.

Вас также могут заинтересовать новости: